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Собственнику «Тяжстанкогидропресса» продлили домашний арест

  • 02/06/2022, 16:32
Автор:
новости Новосибирска
Еще на два месяца.

Постановлением Центрального районного суда Новосибирска продлен срок домашнего ареста в отношении собственника ПАО «Тяжстанкогидропресс» Николая Степакина еще на два месяца, до 3 августа, с сохранением ранее установленных судом запретов.

Напомним, Николая Степакина задержали 14 февраля в арбитражном суде. Ему предъявлено обвинение по ст.159 ч. 4 УК РФ.

—  В период с 2016 по 2020 годы указанные лица без ведома акционеров и членов Совета директоров завода организовали заключение сделок, направленных на отчуждение имущества предприятия по заведомо заниженной стоимости. В результате из распоряжения ПАО «Тяжстанкогидропресс» выбыли здание, земельный участок, промышленное оборудование и 100% доля в уставном капитале принадлежавшего заводу сельскохозяйственного общества с ограниченной ответственностью на общую сумму свыше 200 млн рублей, — сообщала пресс-служба УФСБ России по Новосибирской области.

Степакину была избрана мера пресечения домашний арест.

В феврале 2021 года ООО «СМЦ «Стиллайн», которому принадлежат 75% «Тяжстанкогидропресса», было признано банкротом с долгом перед кредиторами 1,1 млрд руб. Завод выступал поручителем по кредиту «Стиллайна» перед «БКС Банком» на 750 млн рублей. В апреле более 300 сотрудников завода были отправлены в производственный простой. 11 апреля работники «Тяжстанкогидропресса» провели митинг и написали письмо президенту России с требованием сохранить завод, забрать в структуру госкорпорации «Ростех». 13 апреля активы «Стиллайна», находящиеся в залоге (недвижимость, оборудование и техника), были выставлены на торги. В мае комитет Государственной Думы по экономической политике, по поручению нескольких депутатов, изучал ситуацию на предприятии.

В апреле 2022 года замгубернатора Новосибирской области Сергей Семка на пресс-конференции сообщил, что «Тяжстанкогидропресс» включен в список системообразующих предприятий и завод выводят на мировое соглашение с кредиторами.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

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Рубрики : Бизнес Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : производство бизнес банкротство


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