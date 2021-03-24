Получите бесплатную карту «Мир Привилегия» в Банке «Левобережный»

Клиентам Банка «Левобережный» не нужно платить за ее оформление и обслуживание в течение всего срока ее использования.

Помимо бесплатного выпуска, банк предлагает держателям карты «Мир Привилегия» множество других преимуществ:

повышенные лимиты на выдачу наличных и оплату товаров и услуг;

кешбэк до 5% от суммы покупок;

детализацию операций в приложении BL-online и интернет-банке;

возможность бесконтактной оплаты;

сервисы оплаты со смартфона Mir Pay и Samsung Pay;

безопасность платежей в интернете по технологии MirAccept.

Все пользователи карты становятся участниками и программы лояльности банка, и бонусной программы платежной системы «Мир». Так, вы можете получить скидки от 3% до 40% от партнеров банка – магазинов одежды и обуви, салонов красоты, медицинских центров, цветочных салонов, химчисток, турагентств, автоцентров, магазинов стройматериалов, организаций доп. образования и др. За все расчеты по карте в магазинах и интернете также начисляется кешбэк – от 150 до 1000 рублей в месяц в зависимости от суммы и категории покупок.

Можно вернуть часть потраченных по карте средств и в рамках бонусной программы национальной платежной системы. Все акции размещены на сайте privetmir.ru. Одной из самых популярных является программа Ростуризма, по которой возвращается 20% от стоимости турпутевок по России.

Добавим, что услуги снятия наличных, оплаты товаров и услуг по картам «Мир» доступны не только по всей стране, но и за рубежом: в Армении, Абхазии, Южной Осетии, Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, Таджикистане, Турции, Кипре и Вьетнаме.

Закажите карту «Мир Привилегия» на сайте, в приложении BL-online или любом отделении Банка «Левобережный» (ПАО). Получить консультацию по обслуживанию можно по телефону 8-800-3333-555.