Рекламодателям

Концессия по «Умным остановкам» доживает последние часы

  • 24/03/2021, 17:00
Автор: Евгения Серёгина
Концессия по «Умным остановкам» доживает последние часы
Пока желающего участвовать в торгах нет.

25 марта должны завершиться торги по реализации в рамках концессии на территории Новосибирска проекта «Умные остановки». Конкурсная документация была размещена 9 февраля. Пока на торги не заявился ни один участник. Об этом на сессии горсовета Новосибирска сообщил депутатам начальник департамента промышленности, инновация и предпринимательства мэрии Виталий Витухин.

Если до вечера 25 марта заявок не будет, мы сделаем вывод, что коммерческое предложение было нами сформулировано неверно, неинтересно для бизнеса и будем как-то изменять его, говорит начальник департамента мэрии. Но однозначно: к молодёжному чемпионату мира мы сделаем остановки красивыми. Если к вечеру 25 марта не появится какого-то концессионера, то проект уже будет реализовываться не в рамках концессий.

Павильоны и киоски на улицах Новосибирска заменяют металлические остановки

Стоит отметить, что с остановками связан ещё один скандал. Так около станции метро «Октябрьская» в качестве остановки был поставлен железный объект, который в соцсетях высмеяли как новосибирцы, так и гости города, сравнив, то с пляжной раздевалкой, то с загоном под мусорные баки. Как поясняют в мэрии, данный объект временный, и его пришлось установить после того, как владелец остановочного павильона с торговым объектом прекратил бизнес и демонтировал свой объект.

Напомним, что под соглашение предполагало установку 250 «умных» павильонов (154 из них предполагалось сделать с тёплым блоком, 96 — без него) на гостевых маршрутах общественного транспорта Новосибирска. Согласно условиям концессии, три года предполагалось на создание объектов, а последующие 12 лет — на эксплуатацию, при этом объекты продолжали бы оставаться в муниципальной собственности. Однако реализация проекта проходила в скандальной обстановке: против выступали предприниматели, чьи торговые объекты там уже располагались. В результате, депутаты горсовета на нескольких профильных комиссиях поставили «неуд» департаменты, после чего, по приказу мэра Новосибирска Анатолия Локтя началась его реорганизация.

Напомним, проект первого концессионного соглашения «забраковала» ФАС с подачи ПАО «Ростелеком» (как одного из потенциальных участников торгов).

Иллюстрация из документов концессии

595

Рубрики : Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : остановки Мэрия Новосибирска концессия


0
0

Читайте также:

Новости Сибири
Каталог недвижимости

Офис Банка «Левобережный» в Барнауле празднует 10-летний юбилей

15/03/2021, 17:10

Только 4% сибиряков планируют отдохнуть этим летом за границей

15/03/2021, 13:03

Сибиряки стали чаще досрочно выплачивать кредиты по ипотеке

10/03/2021, 12:15

В 2020 году сибиряки «заняли» в банках 1,8 трлн рублей

09/03/2021, 12:48

Актуальный разговор

Вход в разработку рассыпного золота сегодня не так уж и дорог

Все материалы

Как Вы относитесь к трудовым мигрантам из стран СНГ?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...
Лента новостей

Масочный режим в Новосибирске продлили до 30 апреля 2021 года

24/03/2021, 18:57

Горсовет Новосибирска не согласился снизить планку легитимности фракций

24/03/2021, 18:54

Мэрия Новосибирска «ошибочно подала иск» к компании ГК «Метаприбор»

24/03/2021, 18:51

Около семи миллионов рублей похитили в Новосибирске при строительстве детского сада

24/03/2021, 16:46
Новости компаний

Получите бесплатную карту «Мир Привилегия» в Банке «Левобережный»

24/03/2021, 17:48

Банк «Открытие» на четверть увеличил объемы кредитования в Новосибирске

24/03/2021, 15:56

Назначен Управляющий Сибирским филиалом банка «Открытие»

24/03/2021, 14:00

ВТБ и «Ростелеком» представили стратегию СП «Платформа больших данных»

24/03/2021, 11:38

Число пользователей тарифа «Игровой» в Сибири увеличилось на треть

24/03/2021, 11:29

Экономика

ДОЦ им Тюленина предложат в концессию

Детский лагерь им. Тюленина предложат в концессию

Левый берег Новосибирска фактически отрежут от правого

Область спишет задолженность по бюджетным кредитам за счет инвестпроектов

В новосибирских школах из меню временно убрали салаты из сырых овощей

От новосибирского АПК потребовали увеличить эффективность

Финансы

Сибирские компании разместили облигации на 264 млрд рублей

Финансовые пирамиды в кредитовании

Объем сделок «Национальной фабрики ипотеки» в Новосибирске приближается к 0,5 млрд рублей

Потребители разочаровались в инвестиционном страховании жизни

Станислав Могильников уходит с должности управляющего ВТБ в Новосибирске

Политика

Горсовет Новосибирска не согласился снизить планку легитимности фракций

Горсовет Новосибирска не согласился снизить планку легитимности фракций

Генплановой «революции» в Новосибирске не произошло

Дмитрий Савельев заявился на праймериз «Единой России»

Примут ли генплан Новосибирска на мартовской сессии горсовета?

Первые официально заявившиеся в Госдуму от Новосибирской области

Недвижимость

Мэрия Новосибирска продаст двухуровневые квартиры

Мэрия Новосибирска продаст двухуровневые квартиры

На площади Маркса появится новый гостиничный комплекс

Почему Новосибирск показывает снижение по виду деятельности «Строительство»?

До апреля в Новосибирской области разработают новые законы для комплексной застройки

В тренде — рациональное владение жильем

Технологии

В Новосибирске прошли промышленные испытания системы зарядок для электромобилей

В Новосибирске прошли промышленные испытания системы зарядок для электромобилей

Конфиденциальную информацию рекомендуют «приземлять» в России

Аграрной разработкой сибирских ученых и инженеров заинтересовались в Сколково

Технологии дополненной реальности теперь доступны в художественном музее

Новосибирские учёные разработали технологию безмазутной растопки пылеугольных котлов

Телекоммуникации

Сто тысяч сельчан Новосибирской области впервые получили доступ к сети 4G МегаФона

Ликбез по кибербезу: вложение в информационную безопасность стало выгодной инвестицией

У новосибирского бизнеса вырос спрос на удаленный контроль за служебным транспортом

МегаФон ускорил 5G-интернет в международном роуминге

«Зап-СибТранстелеком» передала сети внутризоновой связи материнской компании

Агропром

На прилавки цветочных магазинов поступит около полумиллиона новосибирских роз

На прилавки цветочных магазинов поступит около полумиллиона новосибирских роз

«Сибирская Нива» за счет бережливого производства планирует увеличить надои на 10%

У новосибирских фермеров растет интерес к мясному скотоводству

Новосибирская область активно экспортирует шоколад и семена рапса

Новосибирские аграрии получат субсидии за модернизацию и создание новых объектов

Транспорт

Проезд в некоторых маршрутках Новосибирска подорожает с 1 апреля

Проезд в некоторых маршрутках Новосибирска подорожает с 1 апреля

В феврале пассажиропоток из Новосибирска на направлениях юга России вырос на 62,1%

Самолет вернулся в аэропорт Толмачёво из-за неисправности

43% новосибирцев выступают за вывоз брошенных автомобилей на штрафстоянки

С начала года перевозки контейнеров на ЗСЖД выросли на 3,5%

Медицина

Что поможет победить COVID?

Что поможет победить COVID?

Роспотребнадзор допускает передачу нового штамма птичьего гриппа от человека к человеку

Медицинский туристический кластер могут создать в Новосибирской области

Новосибирцы стали чаще обращаться к удаленным телемедицинским консультациям

Найден враг ковида?

Авто

43% новосибирцев выступают за вывоз брошенных автомобилей на штрафстоянки

43% новосибирцев выступают за вывоз брошенных автомобилей на штрафстоянки

За месяц в России подорожали машины 25 марок

С 1 марта в России появится новый дорожный знак

В Новосибирской области в январе выдано 900 автокредитов

В 2020 году в Новосибирске спрос на машино-места вырос на 35%

Туризм

МАСС завершила разработку проекта по развитию туризма в Сибири

МАСС завершила разработку проекта по развитию туризма в Сибири

Новосибирская область попала в группу «малозаметных» в рейтинге туристической привлекательности

Прямые рейсы в Геленджик впервые запускают из Новосибирска

Аренда жилья на курортах юга России подорожала

Как попасть за границу весной 2021 года

Общество

«Газпром межрегионгаз Новосибирск» начал отключать должников от газа

VIII Транссибирский Арт-Фестиваль откроется российской премьерой

Русфонд собирает деньги на лечение маленького Толи

24 марта состоится открытие выставки «Новая жизнь старых вещей»

В Новосибирске оживают полотна художника Никаса Сафронова

Стиль жизни

В ТРЦ «Аура» открылся магазин женской одежды итальянского бренда CUVEE

В ТРЦ «Аура» открылся магазин женской одежды итальянского бренда CUVEE

VIP-сlub анализирует вызовы и шансы посткарантинной реальности

Что-то страшное грядет

Соцреализм на языке кибер-эпоса

Россиянка родом из Новосибирска выиграла международный конкурс красоты

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

×
×
Март 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×
Наверх в Новости Новосибирска