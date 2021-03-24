Концессия по «Умным остановкам» доживает последние часы

25 марта должны завершиться торги по реализации в рамках концессии на территории Новосибирска проекта «Умные остановки». Конкурсная документация была размещена 9 февраля. Пока на торги не заявился ни один участник. Об этом на сессии горсовета Новосибирска сообщил депутатам начальник департамента промышленности, инновация и предпринимательства мэрии Виталий Витухин.

— Если до вечера 25 марта заявок не будет, мы сделаем вывод, что коммерческое предложение было нами сформулировано неверно, неинтересно для бизнеса и будем как-то изменять его, — говорит начальник департамента мэрии. — Но однозначно: к молодёжному чемпионату мира мы сделаем остановки красивыми. Если к вечеру 25 марта не появится какого-то концессионера, то проект уже будет реализовываться не в рамках концессий.

Стоит отметить, что с остановками связан ещё один скандал. Так около станции метро «Октябрьская» в качестве остановки был поставлен железный объект, который в соцсетях высмеяли как новосибирцы, так и гости города, сравнив, то с пляжной раздевалкой, то с загоном под мусорные баки. Как поясняют в мэрии, данный объект временный, и его пришлось установить после того, как владелец остановочного павильона с торговым объектом прекратил бизнес и демонтировал свой объект.

Напомним, что под соглашение предполагало установку 250 «умных» павильонов (154 из них предполагалось сделать с тёплым блоком, 96 — без него) на гостевых маршрутах общественного транспорта Новосибирска. Согласно условиям концессии, три года предполагалось на создание объектов, а последующие 12 лет — на эксплуатацию, при этом объекты продолжали бы оставаться в муниципальной собственности. Однако реализация проекта проходила в скандальной обстановке: против выступали предприниматели, чьи торговые объекты там уже располагались. В результате, депутаты горсовета на нескольких профильных комиссиях поставили «неуд» департаменты, после чего, по приказу мэра Новосибирска Анатолия Локтя началась его реорганизация.

Напомним, проект первого концессионного соглашения «забраковала» ФАС с подачи ПАО «Ростелеком» (как одного из потенциальных участников торгов).