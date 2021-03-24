Мэрия Новосибирска «ошибочно подала иск» к компании ГК «Метаприбор»

Строительная группа «Мета» сообщила о том, что мэрия Новосибирска «ошибочно подала исковое заявление» о банкротстве ООО НИСК «Метаприбор» (входит в ГК).

Заявление об отказе от заявления о признании должника несостоятельным мэрия Новосибирска подала в арбитражный суд Новосибирской области 22 марта 2021 года.

— Просим принять отказ мэрии города Новосибирска от заявления о признании ООО НИСК «Метаприбор» банкротом, — говорится в заявлении, размещенном в картотеке арбитражного суда Новосибирской области.

По сообщению компании «Метаприбор», мэрия Новосибирска отозвала ошибочно поданное исковое заявление на банкротство в связи с отсутствием оснований. Компания, в свою очередь, отзывает иск о защите деловой репутации, поданный в адрес мэрии.