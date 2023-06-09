Получите этим летом до 9,5 % годовых по вкладу

Мы фиксируем высокую ставку на три года — 9,5 % годовых. При этом положив на вклад от 30 000 рублей, вы можете пополнять его суммами от 5 000 рублей, увеличивая доход. Проценты будут выплачиваться ежемесячно: их вы можете использовать для пополнения вклада или тратить на свои цели.

Если деньги понадобятся раньше, то через 6 месяцев их можно снять по высокой ставке — 7 % годовых.

Посчитайте свой доход по вкладу. Оформить вклад можно в BL-Online или в любом офисе Банка «Левобережный». Чтобы получить консультацию, позвоните по бесплатному номеру 8-800-3333-555.

Минимальная сумма — 30 000 рублей. Максимальная сумма вклада неограниченна. Ставка — 9,5 % годовых. Пополнение суммами от 5000 рублей кроме последних 180 дней вклада. Расходные операции со вклада не предусмотрены. Выплата процентов осуществляется ежемесячно и по истечении срока вклада на отдельный счет клиента. При досрочном расторжении проценты выплачиваются в зависимости от срока нахождения суммы вклада и каждого дополнительного взноса во вкладе: до 180 дней — 0,01 % годовых, от 181 дня — 7 % годовых. Выплаченные проценты пересчитываются, излишне выплаченные проценты удерживаются из суммы вклада. При открытии вклада наличие банковского счета (для перечисления процентов по вкладу) обязательно.