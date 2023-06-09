Победителей регионального конкурса «Врач года 2023» наградили в Новосибирской области

В торжественной церемонии награждения победителей регионального конкурса профессионального мастерства «Врач года 2023» принял участие губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Конкурс «Врач года» проходит в Новосибирской области уже в двадцатый раз при поддержке правительства региона. Сегодня, 9 июня, состоялось подведение итогов конкурса «Врач года 2023», награждение победителей второго и третьего этапов, победителей в номинациях «За верность профессии», «Наш учитель», «Молодость, новаторство, талант», а также вручение призов по итогам интернет-голосования, зрительских симпатий и лучшей команде болельщиков.

Глава региона вручил Почетную грамоту губернатора Новосибирской области и статуэтку победителю регионального конкурса профессионального мастерства «Врач года 2023» в номинации «Наш учитель» Александру Новикову – декану лечебного факультета Новосибирского государственного медицинского университета.

Андрей Травников поздравил всех финалистов, победителей конкурса этого года, и обращаясь к участникам торжественной церемонии, отметил, что медицина всегда на самом переднем краю.

Он также подчеркнул, что прошедший год тоже был годом вызова, и поблагодарил всех врачей, кто не остался в стороне, кто в первых рядах помогал коллегам из Донецка и Луганска, оказывал помощь раненым, помогал нашему подшефному Беловодскому району ЛНР восстанавливать систему здравоохранения, настраивать ее под российские стандарты.