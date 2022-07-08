Получите кредит за 20 минут, не выходя из дома

Клиенты, получающие зарплату на счет в банке, могут оставить заявку на кредит или кредитную карту в мобильном приложении BL-Online. Остальным клиентам достаточно один раз посетить офис банка.

Подписание документов осуществляется по СМС:

После одобрения заявки вам придет СМС-сообщение со ссылкой на документы. Пройдите по ссылке в любое удобное время в течение дня и введите код из СМС. Ознакомьтесь с документами. Вы можете скачать их на телефон или компьютер либо просмотреть. Проставьте крыж о согласии с документами и нажмите «Подписать».

После этого денежные средства будут автоматически зачислены на карту Банка «Левобережный». Если у вас ее нет, вы можете воспользоваться деньгами несколькими способами: оформить бесплатную карту в офисах банка, снять наличные в кассе или в банкомате по QR-коду в мобильном приложении BL-Online, оплачивать покупки в магазинах и интернете по QR-коду через СБП в BL-Online или перевести деньги на карту другого банка по СБП.

СМС признается простой электронной подписью, поэтому вам не нужно ехать в банк, чтобы поставить свою подпись. Подписанные документы всегда доступны вам по ссылке из СМС или в мобильном приложении BL-Online. При желании вы можете получить бумажные оригиналы в офисе банка.

Выбрать подходящий кредит, рассчитать предварительный платеж и подать заявку можно на сайте. Также по технологии безбумажного офиса можно оформить кредитную карту PRO100.

Получить консультацию вы можете в единой справочной службе по номеру 8-800-3333-555 или в офисах Банка «Левобережный» (ПАО).