Рекламодателям

Получите кредит за 20 минут, не выходя из дома

  • 08/07/2022, 10:43
Банк «Левобережный» выдает потребительские кредиты и кредитные карты по новой технологии безбумажного офиса, благодаря которой можно подписать документы и получить деньги без визита в офис.

Новости бизнесаКлиенты, получающие зарплату на счет в банке, могут оставить заявку на кредит или кредитную карту в мобильном приложении BL-Online. Остальным клиентам достаточно один раз посетить офис банка.

Подписание документов осуществляется по СМС:

  1. После одобрения заявки вам придет СМС-сообщение со ссылкой на документы.
  2. Пройдите по ссылке в любое удобное время в течение дня и введите код из СМС.
  3. Ознакомьтесь с документами. Вы можете скачать их на телефон или компьютер либо просмотреть.
  4. Проставьте крыж о согласии с документами и нажмите «Подписать».

После этого денежные средства будут автоматически зачислены на карту Банка «Левобережный». Если у вас ее нет, вы можете воспользоваться деньгами несколькими способами: оформить бесплатную карту в офисах банка, снять наличные в кассе или в банкомате по QR-коду в мобильном приложении BL-Online, оплачивать покупки в магазинах и интернете по QR-коду через СБП в BL-Online или перевести деньги на карту другого банка по СБП.

СМС признается простой электронной подписью, поэтому вам не нужно ехать в банк, чтобы поставить свою подпись. Подписанные документы всегда доступны вам по ссылке из СМС или в мобильном приложении BL-Online. При желании вы можете получить бумажные оригиналы в офисе банка.

Выбрать подходящий кредит, рассчитать предварительный платеж и подать заявку можно на сайте. Также по технологии безбумажного офиса можно оформить кредитную карту PRO100.

Получить консультацию вы можете в единой справочной службе по номеру 8-800-3333-555 или в офисах Банка «Левобережный» (ПАО).

Фото предоставлено пресс-службой банка

190

Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : финансы кредиты


Комментировать

пока нет комментариев

Актуальный разговор

интервью

Будущее управляемо!

Все материалы
Лента новостей

Новосибирские бренды одежды. Истории с продолжением…

08/07/2022, 10:00

Депутаты «отодвинули» чиновников от зарезервированного бюджета

07/07/2022, 18:45

ДОМ.РФ согласовал финансирование строительства шести школ в Новосибирске

07/07/2022, 16:32

Михаила Космынина взяли под стражу

07/07/2022, 16:21
Популярное

Не забывайте кодовое слово в банке — это надежная защита от мошенников

08/07/2022, 10:25

Разработчик игры World of Tanks продал бизнес в России

08/07/2022, 09:46

Госдума приняла закон о закрытии «контрсанкционной» информации

07/07/2022, 16:48

Новости компаний

АО «РЭС» построит новую высоковольтную подстанцию в Верх-Туле – объем вложений достигнет 500 миллионов рублей

08/07/2022, 09:00

ВТБ увеличил долю дистанционных продаж кредитов до 50%

07/07/2022, 15:28

Конкурс «Сибирь.ПРО» представляет состав экспертного жюри 2022 года

07/07/2022, 11:58

Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Условия инвестконтрактов по остановкам могут скорректировать


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Июль 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска