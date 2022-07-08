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Не забывайте кодовое слово в банке — это надежная защита от мошенников

  • 08/07/2022, 10:25
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Не забывайте кодовое слово в банке — это надежная защита от мошенников
В противном случае вас ждет волокита, предупреждает эксперт.

Банки при заключении договора просят придумать кодовое слово, которое нужно для защиты от мошенников. Кроме вас его не должен знать никто, даже близкие родственники. Если вы по случайности его забыли, придется вспоминать изо всех сил, в противном случае вас ждет много лишней волокиты, рассказал агентству «Прайм» старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

Как правило, сотрудники банка советуют не использовать очевидные кодовые слова — имена родственников, детей, даты, клички домашних животных и т.п. Бывает, что вместо кодового слова предлагают ответить на секретный вопрос, который указан заранее.

Сотрудники банка могут помочь вспомнить, но лишь в определенных пределах — задавать наводящие вопросы.

— Например, они могут сказать имя это или предмет, с какой сферой он связан, но не более того. Сотрудник банка не скажет вам сколько букв в слове, с какой буквы оно начинается — никаких дополнительных подсказок, — говорит Гусятников.

Число попыток не ограничено, но, если все они оказались неудачными, придется искать банковский договор либо писать заявление о смене кодового слова. Это сопряжено с личной поездкой в банк, при этом рассмотрение вопроса может занять несколько дней, заключил эксперт.

Фото: pixabay.com — geralt

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : рекомендации эксперта кодовое слово банки


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