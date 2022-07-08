Новосибирский депутат Мочалин требует запретить ЛГБТ-литературу

Депутат Заксобрания Новосибирской области Николай Мочалин принес на сессию парламентариев ЛГБТ-литературу, сообщает КП-Новосибирск.

В магазине «Читай-город» он приобрел три таких книги в разделе «Это интересно».

Депутат обратился к губернатору Андрею Травникову с просьбой разобраться с «пропагандой» однополых отношений в книжных магазинах Новосибирска.

— У меня обращение к губернатору, Андрей Александрович (Травников), в Новосибирске в сети магазинов «Читай-город» в свободном доступе рекламируются и продаются книги, пропагандирующие лесбийскую любовь. Продавцы уверяют, что данные книги пользуются повышенным спросом у подростков и молодежи, — цитирует Мочалина издание.

Депутат считает, что государство должно пресекать распространение «идеологии недруга» и воспитывать традиционные ценности с самого раннего детства.

— Нельзя допускать на экраны, в залы представителей ЛГБТ. Чего у нас, к сожалению, не происходит. Человека нужно воспитывать, пока он поперёк лавки лежит. Требуется жесткая позиция государства, а не сопли размазанные, — заключил Николай Мочалин.

Следует отметить, что книги промаркированы возрастным цензом «18+» и, по словам продавца книжного магазина, такой «литературный фастфуд» лицам, не достигшим 18 лет, они не продают.