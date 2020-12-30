Получите преференции при оформлении бизнес-кейса до 31 января

Банк предлагает бизнес-кейсы для тех, кто ценит время и комфорт. В уникальную программу включены премиальные дебетовые и кредитные карты, консьерж-сервис, доступ в бизнес-залы аэропортов по всему миру, персональный менеджер, льготная конвертация, специальный вклад «Персона», страхование путешественников, дистанционное обслуживание, медицина без границ и мн. др.

По бизнес-кейсу вы получите круглосуточную поддержку по выделенной линии в приоритетном порядке, оперативное решение всех вопросов и выездное обслуживание. Открыть счет, получить банковскую карту или оформить кредит можно на вашей территории.

Все, кто подключат в Банке «Левобережный» (ПАО) бизнес-кейс с 10 декабря 2020 г. до 31 января 2021 г., получат ряд уникальных преференций:

повышенный кешбэк от 5 до 10% по главной премиальной карте с момента ее получения и до 31.01.2021;

бесплатный выпуск дополнительной премиальной карты (такого же вида, как главная) сроком действия 3 года;

бесплатная аренда индивидуального банковского сейфа на 3 месяца;

индивидуальный курс покупки/продажи наличной валюты – скидка от 10 копеек к действующему курсу.

Оставьте заявку на консультацию по бизнес-кейсам на сайте банка. Связаться со специалистами можно по телефону 8-800-3333-555.

Фото предоставлено пресс-службой банка