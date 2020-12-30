Получите преференции при оформлении бизнес-кейса до 31 января

Банк предлагает бизнес-кейсы для тех, кто ценит время и комфорт. В уникальную программу включены премиальные дебетовые и кредитные карты, консьерж-сервис, доступ в бизнес-залы аэропортов по всему миру, персональный менеджер, льготная конвертация, специальный вклад «Персона», страхование путешественников, дистанционное обслуживание, медицина без границ и мн. др.
По бизнес-кейсу вы получите круглосуточную поддержку по выделенной линии в приоритетном порядке, оперативное решение всех вопросов и выездное обслуживание. Открыть счет, получить банковскую карту или оформить кредит можно на вашей территории.
Все, кто подключат в Банке «Левобережный» (ПАО) бизнес-кейс с 10 декабря 2020 г. до 31 января 2021 г., получат ряд уникальных преференций:
Оставьте заявку на консультацию по бизнес-кейсам на сайте банка. Связаться со специалистами можно по телефону 8-800-3333-555.
Фото предоставлено пресс-службой банка
Популярное с сайта
Комментировать