ВТБ Пенсионный фонд начинает согласование процедуры присоединения НПФ «Магнит»

В случае положительного решения Банка России процесс реорганизации может завершиться уже в первом квартале 2021 года.

В результате объединения с НПФ ВТБ клиенты НПФ «Магнит» получат доступ ко всем дистанционным сервисам ВТБ Пенсионный фонд: смогут заключать договоры НПО, удалённо получить помощь в оформлении возврата НДФЛ по взносам на негосударственное обеспечение, вносить средства на пенсионные счета, используя бонусы программы «Мультибонус», и многими другими. Также для них начнёт действовать программа лояльности, доступная всем вкладчикам НПО.

— Интеграция НПФ «Магнит» в ВТБ Пенсионный фонд выходит на финишную прямую. Одним из её важнейших аспектов для нас было провести все процедуры максимально комфортно для клиентов, ведь именно люди, их благосостояние и спокойствие, являются для нас наивысшей ценностью. Клиенты НПФ «Магнит» могут быть уверены в надёжности размещения своих пенсионных средств. В 2019 году мы привели в соответствие с требованиями ВТБ инвестиционные стратегии НПФ «Магнит», что позволило его клиентам получить значительный доход. А совсем скоро мы сможем предоставить его участникам доступ ко всем нашим удалённым сервисам, чтобы они могли управлять своей пенсией в любое время и в любом месте, — сказала Лариса Горчаковская, генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд.

НПФ «Магнит» был основан в 1995 году. На текущий момент количество застрахованных лиц, осуществляющих формирование своих пенсионных накоплений в фонде, – 227,4 тысяч человек, размер их пенсионных накоплений – более 14 млн рублей, резервов – 7,8 млн рублей. За 10 лет накопленная доходность фонда составила 136,89%. Процедура реорганизации НПФ «Магнит» началась в октябре 2020 г.

Фото: пресс-служба банка