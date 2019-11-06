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Полуторагодовалой Хадидже требуются деньги на раствор для диализа

Не хватает — 75 550 рублей.
  • 06/11/2019, 13:28
Полуторагодовалой Хадидже требуются деньги на раствор для диализа

У полуторагодовалой Хадиджи Хаитовой хроническая болезнь почек.

— Дочка родилась в Таджикистане в тяжелом состоянии, лежала в реанимации, а потом в отделении патологии новорожденных. Врачи выявили у нас тяжелые пороки развития. Летом прошлого года переехали в Россию. Хадиджу обследовали доктора многих новосибирских клиник. Они старались подобрать лечение и питание, чтобы дочке не становилось хуже, — рассказывает мама девочки Гулрухсор Хаитова.

По ее словам, весной у Хадиджи возникло осложнение – почечная недостаточность. Малышка почти два месяца лежала в больнице.

— Ее почки не справляются. Для сохранения жизни требуется постоянная искусственная очистка крови. Хадидже установили катетер для перитонеального диализа с помощью специального лекарственного раствора, — говорит Гулрухсор.

Мама девочки делает такую процедуру Хадидже четыре раза в сутки сама.

— В связи с множественными пороками развития и хронической болезнью почек девочке жизненно необходима терапия в виде перитонеального диализа с помощью специального лекарственного раствора КАПД / ДПКА 2, — говорит заместитель главного врача по детству городской клинической поликлиники №7 (Новосибирск) Елена Иноземцева.

По информации Русфонда стоимость раствора для перитонеального диализа составляет 154 тысячи рублей. На данный момент собрано 78 450 рублей. Не хватает 75 550 рублей. Купить раствор для диализа семья самостоятельно не может и просит помощи.

— Раствор для диализа мы купить не можем. Его получают только больницы, а заказать для нашего ребенка раствор невозможно в связи с тем, что у нас нет российского гражданства. Помогите спасти дочь! — просит Гулрухсор.

Помочь Хадидже можно по ссылке.

Фото: из архива семьи

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