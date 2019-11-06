В Новосибирске работает три оператора каршеринга

В Москве сконцентрировано 85% всех автомобилей, которые задействованы в системе каршеринга. Это 23 тыс. единиц, причем по данному показателю российская столица уже заняла первое место в мире (опередив Токио). Остальные города-миллионники, в том числе Новосибирск, поделили оставшиеся 15%, говорится в исследовании, опубликованном аналитическим агентством «Автостат».

Напомним, что каршеринг — это один из видов краткосрочной аренды автомобиля, одно из глобальных направлений развития экономики совместного пользования (Sharing Economy), когда население отказывается от приобретения благ в собственность, чтобы не нести ответственность и затраты, но продолжает иметь доступ ко всем достижениям научного прогресса, используя их совместное потребление.

По данным ресурса Каршеринг.РУ, в Новосибирске сейчас действует три оператора каршеринга — «Делимобиль» (управляющая компания ООО «Каршеринг Руссия»), Car5 и Cars7 (создатель Матвей Демиденко). Достаточно скачать приложение на телефон и выбрать авто, которые находятся поблизости. Сколько стоит поездка, можно узнать заранее, перед бронированием машины.

«Делимобиль» в Новосибирске работает с 2018 года и основная машина, которую сервис дает в аренду — Hyundai Solaris. Car5 в Новосибирске предлагает пользователям кроссоверы, чаще встречаются Hyundai Creta или Nissan X-Trail. Также есть Hyundai Solaris, Hyundai Solaris II, Nissan Almera, Renault Sandero Stepway и Volkswagen Polo. Cars7 по версии Каршеринг.РУ, стал первым Новосибирским каршерингом, который запустили в городе в 2017 году. В автопарке около десятка машин — Ravon R2.

Эксперты аналитического агентства «Автостат» ранее сообщали — сколько автомобилей в России действует в системе каршеринга. По данным, которые указывает портал carsharik.ru, в российском парке каршеринга числится 27 тысяч автомобилей. При этом, более 90% данного парка принадлежит трем компаниям. Свыше половины — это автомобили, относящиеся к системе Яндекс.Драйв (15 тыс. шт.). Другие крупные операторы каршеринга в нашей стране — это «Делимобиль» и BelkaCar. Их парк насчитывает 6000 и 4300 автомобилей соответственно. Всего же в России работает 24 каршеринговые компании.

Теперь «Автостат» сообщает, в каких города более всего развита система каршеринга.

Сегодня каршеринг присутствует в более чем 20 российских городах. Он охватывает практически все «миллионники», в том числе и Новосибирске. Помимо крупных городов каршеринг развит и в нескольких региональных центрах, таких как Калининград, Тула, Липецк, Рязань.

Из городов областного подчинения каршеринг развит в Сочи — в курортной столице страны для этого есть необходимые условия. Но все же самые лучшие условия и возможности для развития каршеринга имеет Москва, где ежедневно совершается 140 тыс. таких поездок.

В Москве сконцентрировано 85% всех автомобилей, которые задействованы в этой системе. А это 23 тыс. единиц, причем по данному показателю российская столица уже заняла первое место в мире, сумев опередить прежнего лидера — Токио.

Фото: Каршеринг.РУ, autostat.ru