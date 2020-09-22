«Доверие к программам социальной ответственности бизнеса растет»

Дмитрий Шарков, председатель регионального представительства Национального совета по корпоративному волонтерству (НСКВ) в Новосибирской области, управляющий по корпоративным вопросам региона Сибирь и Дальний Восток аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России (ФМИ).

— Дмитрий, как меняется отношение бизнеса, власти, общества к благотворительным, волонтерским проектам?

— Если ответить коротко, то отношение меняется только в лучшую сторону. Бизнес понимает, что серьезное развитие корпоративной благотворительности и волонтерства будет говорить о зрелости этого бизнеса и высоком профессиональном подходе его управленческой команды к вопросам устойчивого развития компании в будущем. А это важно и инвесторам, и партнерам, и сотрудникам компаний. Сейчас общество уже не ожидает от бизнеса только экономической успешности, важны усилия компаний по решению значимых социальных и экологических вопросов.

Некоторые компании, включая «Филип Моррис Интернэшнл», идут дальше, закладывая цели устойчивого развития, принятые ООН, в основу своей бизнес-стратегии и трансформируя свои производственные площадки, бизнес-процессы, корпоративную культуру в сторону поэтапного достижения этих целей. Эти 17 целей включают борьбу с голодом и бедностью, бережное отношение к природе, общественное здоровье и благополучие и другие — во имя сохранения будущего для последующий поколений. А волонтерские программы становятся одним из инструментов реализации этих планов.

В свою очередь, государство в последние годы стало уделять несравнимо большее внимание вопросам поддержки добровольчества в разных сферах. Правительством утверждена Концепция развития добровольчества в России до 2025 года, в регионах работают соответствующие межведомственные советы. Корпоративное волонтерство признано составной частью этой концепции, а Национальный совет по развитию добровольчества — как механизм масштабирования волонтерских проектов в корпоративной сфере. На мой взгляд, все это говорит и о доверии к программам социальной ответственности бизнеса, и о признании значимости того вклада, который ответственный бизнес уже внес и может внести в будущем, продолжая участвовать в социально-экономическом развитии регионов.

— Какое влияние на корпоративную благотворительность и волонтерство оказали пандемия и самоизоляция?

— Конечно, пандемия серьезно изменила привычный образ жизни всех без исключения людей и повлияла на многие отрасли экономики. Это не могло не отразиться на возможностях компаний реализовывать традиционные форматы корпоративной социальной ответственности. Многие из этих форматов, например масштабные экологические субботники, на неопределенное время просто перестали существовать.

С другой стороны, это чрезвычайное событие обнаружило дополнительные возможности для консолидации сил бизнеса, органов власти и социально ориентированного некоммерческого сектора. Ярким примером такой консолидации стала всероссийская акция #МыВместе, к которой присоединились многие участники НСКВ.

Так, наша компания была одной из первых, кто поддержал эту акцию, профинансировав покупку необходимых средств индивидуальной защиты медицинским учреждениям и волонтерским организациям в самые тяжелые первые недели распространения COVID-19 в России, а также предоставила продовольственные наборы для пожилых людей и людей с инвалидностью.

Кроме этого, мы связались с органами власти в 10 регионах нашего присутствия, в первую очередь, где находятся наши производственные центры, и по итогам направили дополнительные ресурсы для благотворительной помощи в борьбе с пандемией в тех направлениях, которые были определены органами власти как наиболее актуальные в конкретном субъекте Федерации.

Что касается волонтерства, то в период самоизоляции в рамках НСКВ мы предложили сотрудникам компаний новые форматы участия в решении общественно значимых задач. Например, используя свои профессиональные компетенции, помогать некоммерческим организациям в решении важных для них задач, находя их на платформах ProCharity и todogood. А результаты интеллектуального волонтерства отмечать на специальной интерактивной карте. Речь идет о проекте «Добрые дела бизнеса», который НСКВ реализует в партнерстве с агентством Fistashki и платформой ProCharity. Каждый корпоративный волонтер в любом регионе России теперь может отметить свои «добрые дела» на этой карте и поделиться этой информацией в социальных сетях в один клик.

— Насколько устойчивы новые формы волонтерства, появившиеся в это время?

— Если говорить о новых формах, то это, прежде всего, интеллектуальное волонтерство или pro bono. Конечно, до самоизоляции наибольшим спросом со стороны корпоративных волонтеров всегда пользовались массовые акции по уборке и озеленению территорий. Например, в 2019 году сотрудники компаний Новосибирского представительства НСКВ приняли участие в четырех таких акциях.

Сегодня мы перестраиваем меню волонтерских возможностей, уже предлагая форматы, которые соответствуют новой реальности. Отдаем себе отчет, что pro bono или, как это еще можно назвать, интеллектуальное волонтерство не сможет сразу стать такой же массовой практикой добровольчества. Оно, по сути, всегда более индивидуально и требует правильной внутренней коммуникации, чтобы сотрудники компаний познакомились с новым форматом и правильно оценили свои возможности.

В ФМИ мы начали практиковать командный вид pro bono, когда над решением одной задачи одновременно работают специалисты из разных областей: маркетинга, стратегического планирования, коммуникаций и пр. Мы собрали две команды pro bono-волонтеров, которые в настоящее время с помощью кураторов платформы todogood работают над проектами Фонда поддержки слепоглухих «Со-единение» и некоммерческого фонда «Без рек как без рук».

На площадке НСКВ мы планируем проанализировать лучшие практики интеллектуального волонтерства и будем стремиться к тому, чтобы в наших компаниях pro bono стало нормой, а не вынужденной мерой в период пандемии, поскольку интеллектуальное волонтерство может иметь значительно больший и более долговременный социально-экономический эффект, в сравнении с другими видами добровольчества.

— По вашим оценкам, нужно ли объединяться бизнесу и власти для реализации волонтерских проектов?

— На мой взгляд, бизнесу и власти всегда необходимо объединять усилия при достижении приоритетных для обеих сторон целей.

Во многом следуя этому принципу, в Новосибирской области появилось региональное представительство Национального совета по корпоративному волонтерству, объединившее при поддержке областного Минприроды в форме общественного совета лидирующие компании нашего региона в целях развития добровольчества в корпоративной сфере. Сегодня в составе Новосибирского представительства НСКВ девять компаний: ФМИ, АО «ДХЛ Интернешнл», ООО «Марс», ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия», ОАО «Пивоваренная компания «Балтика», ЗАО «Энергопром-НовЭЗ, ПАО «РОСБАНК», ООО «ОБУВЬ РОССИИ», АО «Новосибирский механический завод «Искра».

Уверен, что наше объединение имеет потенциал для значительного вклада в системное развитие добровольчества в регионе. Реализуя волонтерские проекты, бизнес тем самым дополняет усилия государства по решению общественно значимых проблем. И здесь, конечно же, важна координация действий как при определении «болевых точек» в экологической или социальной сфере, так и при поиске авторитетных и надежных некоммерческих организаций-партнеров, без экспертизы которых реализация волонтерского проекта не принесет ожидаемого или долгосрочного эффекта. Именно этот подход мы используем и в нашей компании при организации волонтерских акций и реализации благотворительных программ.

Фото предоставлено Дмитрием Шарковым