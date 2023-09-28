Полюбить Новосибирск через историю города

Представители новосибирских агентств недвижимости получили возможность окунуться в прошлое Новосибирска, а именно в историю образования Октябрьского района. Экскурсию для риелторов организовали новосибирский девелопер «ЮНИТИ» (проекты: премиум-квартал «Новый Кедровый», квартал Balance на Кирова и квартал-галерея Willart) и экосистема девелоперов One Company, а гидом выступила Наталья Минина, историк и старший научный сотрудник Новосибирского государственного краеведческого музея. В экскурсии принял участие и корреспондент Infopro54.

Отправной точкой путешествия по достопримечательным местам района стала станция метро «Октябрьская». Она была выбрана неслучайно. Именно с этой станции в 1979 году началось строительство новосибирского метрополитена.

Следующим пунктом путешествия стал сквер «Закаменский». На его месте в XVI-XVIII веках находилось урочище «Чертово городище» — это укрепленное поселение чатских татар. Крепость была расположена на самом высоком месте исторической части города — Садовой горке. На сегодняшний день урочище утеряно, от него остались только несколько деревьев в парке.

Интересная история и у Химико-технологического колледжа им. Менделеева.

— Это здание находится в бывшей Закаменской части Октябрьского района и относится к такому направлению архитектуры, как конструктивизм. Для этого стиля характерно строительство зданий из стекла и бетона без каких-либо украшений, — рассказала Наталья Минина.

В экскурсионный маршрут специалистов по недвижимости вошла площадь Пименова. Ранее она, как и все площади в Новосибирске, называлась базарной. В то время жителям города было удобнее закупиться продовольственными и непродовольственными товарами на площади, чем ехать за ними в центральную часть города.

Аллея блокадников — одно из недавно созданных памятных мест Новосибирска, которое дорого многим жителям города. Напомним, во время Великой Отечественной войны в Новосибирск были эвакуированы много ленинградцев, а также вывезены предприятия, учреждения культуры Ленинграда. В память о своем втором доме блокадники приняли решение возвести в столице Сибири такую аллею.

На территории Октябрьского района расположен памятник поэту-фронтовику Борису Богаткову. Его именем названа одна из ключевых улиц района. Поэт добровольцем ушел на фронт во время Великой Отечественной войны и погиб там, не дожив два месяца до 21-летия.

— Современники говорят о нем как об отличном поэте, — говорит Наталья Минина.

Обязательным пунктом экскурсионной программы стал профильный для ее участников вуз — Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет. Экскурсовод рассказала риэлторам об истории строительства вуза.

В финале представители агентств недвижимости изучили дом, где с 1933 по 1950 годы жил один из самых известных архитекторов Новосибирска — Андрей Крячков. Он оказал огромное влияние на градостроительное развитие и архитектурный облик Новосибирска.

Стоит отметить, что в ходе экскурсии риелторы сделали интересный вывод: сейчас в Октябрьском районе Новосибирска появляется больше комплексной, а не точечной застройки. В ходе экскурсии они обратили внимание изменение облика современного города. В частности, маршрут проходил мимо квартала-галереи Willart, где по проекту планируется построить два дома. Интерьеры этажей будут стилизованы под творчество известных мастеров: скульптора Наума Габо, художника Михаила Врубеля и фотографа Анри Картье-Брессона.

И такие проекты в последнее время постепенно появляются в разных районах города, наполняя архитектуру Новосибирска новыми смыслами и вызовами. Возможно, на их основе будут сформированы еще несколько экскурсий как для участников рынка недвижимости, так и для тех, кто любит узнавать новое о любимом городе.