Вячеслав Илюхин: Пашино — один из немногих микрорайонов с уникальной атмосферой добрососедства

Чувствуя спрос на новый образ жизни, здоровье и экологию, девелоперы активно развивают такие районы — и не только с точки зрения строительства. О развитии и перспективах Пашино — в интервью с генеральным директором ГК «Север», депутатом Законодательного Собрания Новосибирской области Вячеславом Илюхиным.

— Пашино вошел в состав Калининского района более 20 лет назад, но у многих новосибирцев этот жилой район все еще плотно ассоциируется с рабочим поселком. Какое сейчас Пашино на самом деле и в чем его уникальные преимущества?

— «Построить социализм» в отдельно взятом микрорайоне, конечно, нельзя, но тем не менее я и моя команда стараемся это сделать. Сегодня можно уверенно сказать, что Пашино — спокойное, безопасное и по-настоящему благоприятное место для жизни с абсолютно уникальной семейной атмосферой. Чтобы почувствовать ее, достаточно просто туда приехать.

Кроме того, здесь есть объекты, которых нет в большинстве районов Новосибирска. Например, Центр внешкольной работы «Пашинский», председателем попечительского совета которого я являюсь. Работа с детьми ведется по шести направлениям, включая художественное, физкультурно-спортивное, школу раннего развития, туристический и военно-патриотический клубы и другие. Сейчас здесь занимаются около 3,5 тысячи ребятишек. Занятия абсолютно бесплатны, потому что наша цель — приобщить всех детей микрорайона к спорту, способствовать развитию их творческих талантов. И я рад, что за время нашей работы количество детей, которые занимаются в ЦВР, выросло в десять раз! У нас пять образцовых коллективов, очень сильный педагогический состав, во многом благодаря которому воспитанники регулярно занимают первые места на российских и международных конкурсах и фестивалях.

— А как детскими садами и школами обстоят дела?

— В Пашино есть шесть детских садов, и очередей в них нет. Все дети устроены. Есть школа №46 и физико-математический лицей №81, выпускники которого показывают отличные результаты, и мы планируем развивать его. Также планируем разместить начальную школу в здании школы №34, которую сейчас занимает детский сад. Мест в школах в данный момент хватает, и я уверен, что их достаточно и для будущих жителей микрорайона, тем более что мы закладываем строительство новых школ и детских садов при дальнейшем развитии территории Пашино.

— Как вы оцениваете доступность медуслуг для жителей Пашино? Какие перспективы в этом вопросе?

— В последнее время здравоохранение в Пашино хорошо развивается. У нас новый главный врач в городской больнице №4 — Денисов Андрей Валерьевич, который подходит к делу с душой, большое внимание уделяет развитию материальной базы, современным медицинским технологиям. Поликлиника тоже развивается, оснащается новым оборудованием. Все это повышает качество медицинского обслуживания. Кроме того, в Пашино есть и частный медицинский центр, куда можно обратиться.

— Большая часть пашинцев ездят на работу или по делам в город. Какие перспективные изменения планируются в транспортной доступности Пашино?

— Это вопрос, которому мы сегодня уделяем большое внимание. Поскольку Пашино развивается, строятся новые дома, нагрузка на транспорт, естественно, увеличивается. И если сейчас периодически возникают проблемы, их нужно исправлять сразу, на корню. Мы работаем с перевозчиками, чтобы регулярность маршрутов и количество транспорта на них были стабильными. Прямо сейчас делаем мониторинг и, я вас уверяю, добьемся положительных результатов.

Кроме того, как вы знаете, в регионе реализуется проект «Городская железная дорога» или, как его часто называют, «Городская электричка». Проект предусматривает реконструкцию путей от станции Иня-Восточная до Пашино. По нему электропоезда будут проходить через поселок Клюквенный и «Нордмолл» до платформы в Пашино.

Министерство транспорта региона оценивает затраты на возобновление движения электричек в Пашино в 700 млн рублей. Хотелось бы, чтобы проект был реализован как можно быстрее, но дело в том, что неправильно считать, что если есть рельсы, то по ним хоть завтра можно пустить пассажирские поезда или электрички. После 2005 года, когда электрички до Пашино были отменены, инфраструктура, обеспечивающая движение по этой ветке, была разрушена. Остались лишь пути, по которым возможно только движение маневровых составов. А нормативы и требования на железной дороге изменились, стали намного строже. К реконструкции веток для пассажирского сообщения предъявляются новые, более жесткие правила. Это касается и полосы отвода железной дороги, и уклонов, и оборудования переездов, и обустройства пассажирских платформ. Кроме того, нужно полностью менять технологическое оснащение: устройства сигнализации, блокировки и т.п. РЖД не отказывается от реконструкции этой ветки, но не готово нести все затраты, а предлагает строительство инфраструктуры на условиях софинансирования, то есть с привлечением средств заинтересованных инвесторов либо с федеральным финансированием. Тем не менее перспектива есть, шаги для реализации делаются: начата работа над технико-экономическим обоснованием проекта, ведутся предпроектные разработки. Со своей стороны мы делаем все, чтобы пройти этот непростой путь и максимально приблизить тот день, когда «Городская электричка» свяжет Пашино с другими районами города.

— Какие проекты благоустройства территорий планируется реализовать в Пашино?

— У нас есть замечательный сквер «Пашинский» — место притяжения, где гуляют родители с детьми, дедушки и бабушки. Его логичным продолжением должно стать строительство мини-стадиона. Это переходящий депутатский наказ, он уже согласован в Министерстве физической культуры и спорта Новосибирской области и будет исполнен. Совершенно особое место в сквере — сделанный нами монумент «Защитникам Отечества» и аллея Славы, где есть портреты всех воинов-пашинцев. В микрорайоне «Гвардейский» делаем памятник воинам-интернационалистам рядом с домом, где жил герой России Сергей Амосов. В микрорайоне «Флотский» по наказу ветеранов установили памятник ветеранам легендарного 118 Арсенала ВМФ, который много лет находился в Пашино.

Будем реконструировать любимое пашинцами место отдыха — Мышкино озеро. Каждый год мы его чистим, облагораживаем, но нужна масштабная реконструкция. Проект благоустройства зоны отдыха у озера по итогам голосования вошел в десятку городских приоритетов. Ожидаем, что в 24-25 годах проект по его благоустройству, за который проголосовали пашинцы и калининцы несколько лет назад, будет реализован. В крайнем случае, если не получим поддержку от мэрии, сделаем это сами.

Территория Пашино развивается и благоустраивается также благодаря строительству новых жилых комплексов. Сдаются не только квадратные метры, а создается, формируется новый образ и новое качество жизни. В наших ЖК — дворы без машин (оставляем только пожарные проезды), сквозные подъезды. Мы делаем квартальную застройку по всем правилам, такую, какой она должна быть, строим жилье высокого качества, и я горжусь результатом этой работы.

— Как меняется население? Кто приезжает жить в Пашино?

— Если покупателями нашего первого жилого комплекса «Крылья» были в основном пашинцы, которые делали «квартирную карьеру», а доля покупателей из Новосибирска и других регионов составляла всего лишь около 20%, то сейчас эта цифра выросла до 70%. Люди приезжают, смотрят, им нравится — и они остаются. В основном это семьи с детьми, по большей части из Новосибирска. Я думаю, этот тренд усилится в ближайшие годы — люди сейчас хотят быть ближе к природе, воспитывать детей в спокойных и экологически чистых районах.

— Как обстоят дела с рабочими местами в микрорайоне, приходит ли бизнес в Пашино?

— Да, крупные предприятия есть и остаются в районе — такие как механический завод «Искра», завод ЖБИ, который развивает сейчас крупнопанельное домостроение, есть деревообрабатывающий комбинат. Развивается сфера услуг, продуктовый ритейл — «Магнит», «Пятерочка», «Мини Лента» зашли.

Но мы хотим перенять опыт Технопарка в части строительства деловых центров. Потому что предпринимателям, которые сейчас развивают бизнес в микрорайоне, по сути, некуда пойти. Сейчас даже взять помещение в Пашино — это проблема. Их просто нет. Мы, конечно, предусматриваем строительство помещений и на первых этажах зданий, размещение магазинов, кафетериев, офисов. Но в широком смысле мы рассматриваем территорию как промышленную и деловую зону, прорабатываем вопрос строительства делового центра для предпринимателей, небольшими офисами, конференц-залами. Нужно создавать условия для предпринимателей, которые работают именно в Пашино.

— Что, на ваш взгляд, нужно делать, чтобы повысить привлекательность района?

— Пашино — один из немногих микрорайонов с уникальной атмосферой добрососедства, где соседи друг друга знают, здороваются, ходят в гости. Здесь очень активная и неравнодушная общественность.

И мы заинтересованы в том, чтобы дальнейшее поступательное развитие Пашино шло с сохранением уже сложившихся традиций. Все задачи мы последовательно включаем в бюджет и контролируем реализацию проектов. По градостроительному плану, который мы сейчас разрабатываем, предусмотрено строительство новых школ, новых детских садов. Район развивается, и мы видим активный интерес к нему со стороны новосибирцев именно как к одному из наиболее привлекательных районов для жизни. Уверен, что у Пашино большое будущее.