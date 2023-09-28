Женщина-пешеход погибла в ДТП на Маркса в Новосибирске

Утром, 28 сентября, на улице Карла Маркса случилось смертельное ДТП.
На месте происшествия работают сотрудники госавтоинспекции и следователи.
― В 6 часов 40 минуту на территории Ленинского района водитель, 21-летний мужчина, управляя автомобилем Газ-2410, двигался по ул. К. Маркса со ст. ул Геодезическая, в ст. пл. Лыщинского, у дома 24 по ул. К. Маркса совершил наезд на пешехода, который перебегал проезжую часть дороги слева направо по ходу движения автомобиля вне зоны пешеходного перехода, ―прокомментировали в ГИБДД по городу Новосибирску.
21-летняя женщина получила травмы не совместимые с жизнью. Сибирячка скончалась на месте аварии еще до приезда скорой помощи.
Фото: ГИБДД г. Новосибирска.
Рубрики :
Регионы:
Теги :