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«Ползал на коленях и тихо умирал»: инвалида с 30 кошками спасли волонтеры из захламленной квартиры в Сибири

  • 15/01/2024, 15:10
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«Ползал на коленях и тихо умирал»: инвалида с 30 кошками спасли волонтеры из захламленной квартиры в Сибири
Мужчина с ДЦП 20 лет не выходил из дома.

Невероятная история спасения 41-летнего инвалида с ДЦП произошла в Томске. Погибающего мужчину из-под гор мусора в его квартире  вызволили волонтеры. Захламленная однушка и 30 кошек достались 41-летнему Алексею после смерти матери. Ни социальные службы, ни городские власти, ни правоохранительные органы, ни соседи не обращали внимание на условия существования одинокого больного человека. Сам мужчина не мог себе помочь, он сидел голодным неделями, передвигался по квартире только ползком на коленях и уже не надеялся на спасение. Вместе с ним медленно умирали домашние питомцы.

Голодная свора

В Томске волонтеры помогли инвалиду с ДЦП вернуться к жизни после того, как вытащили его и три десятка домашних питомцев из захламленной квартиры.

О ситуации, в которую попал 41-летний Алексей местные жители узнали в конце декабря 2023 года из поста в социальных сетях. Объявление больше походило на крик о помощи: «В квартире с инвалидом, который живёт на 5 этаже и передвигается на костылях, 30 кошек, он их не кормит. Мать умерла 2 недели назад. Деньги забирает родственник».

Погребенные заживо: волонтеры вызволили из-под гор мусора инвалида с 30 кошками в Сибири

Информация быстро разлетелась по соцсетям, и на призыв откликнулись местные зоозащитники.

— Сначала мы с Еленой Ящук не знали о всей ситуации и приехали пофотографировать кошек, чтобы распространить фотографии и заняться их пристройством, — пояснила Infopro54 одна из волонтеров Элеонора Сазонова.

Прибывшие по указанному в посте адресу зоозащитники квартиру нашли сразу — по сбивающему с ног зловонию. Увидев состояние жилища, они были шокированы. Однушка больше напоминала свалку: горы мусора до потолка не давали попасть внутрь, полов не было видно вообще, тошнотворный запах кошачьей мочи и фекалий вызывал спазмы, кругом опарыши, битые бутылки, жестяные банки, обрывки вещей и прочее.

Погребенные заживо: волонтеры вызволили из-под гор мусора инвалида с 30 кошками в Сибири

Навстречу девушкам выскочило множество истощенных голодных кошек: они просили есть, пытались забраться на руки гостям, рвали пакеты с кормом, которые те захватили с собой.

— Стало понятно, что животные уже давно не то, что не ели, но и воды-то не видели: за раз они выпили около 10 литров воды, — отметила собеседница.

На коленях к спасению

Следом за своими питомцами к девушкам выполз на руках  хозяин квартиры. В его глазах был и страх, и отчаяние, и мольбы о помощи.

Волонтеры предложили мужчине разобрать мусорные завалы, на что он тут же согласился. Во время уборки Алексей рассказал, что в таких условиях он со своей матерью жили довольно долго, начиная с 1991 года. Свалка в квартире разрасталась с каждым днем: мусор сюда приносила мать и он не выносился отсюда никогда. Сам хозяин хрущевки в последний раз смог попасть в кухню еще в детстве. После этого проход был завален. Будучи школьником, Алексей делал уроки, расположившись на полу в подъезде, потому что дома места не было. Повзрослев в привычных для него условиях, он смирился с ситуацией. Тем временем места в квартире стало меньше, а кошек больше. Сначала мужчина передвигался по комнате с помощью костылей, но со временем из-за отсутствия прохода вынужден был передвигаться ползком. Еда не всегда была в доме, инвалид мог не есть по 6-7 дней. Вместе с ним голодали и питомцы. На улицу мужчина не выходил более 20 лет. В середине декабря его мать умерла, и Алексей остался с 30 кошками один на один со своей бедой.

Погребенные заживо: волонтеры вызволили из-под гор мусора инвалида с 30 кошками в Сибири

— В первый день, чтобы хотя бы немного разобрать горы мусора ушло порядка 3-х часов, вынесли несколько огромных пакетов. В последующие дни очисткой от хлама вместе с нами занимались отозвавшиеся на опубликованный в соцсетях пост жители Томска, — рассказывает Элеонора.

При разборе квартирной свалки волонтеры обнаружили несколько кошачьих трупов. Тела животных уже скелетировались.

Всё это происходило на глазах жильцов пятиэтажки, которые недоуменно спрашивали: «А что тут происходит?». При этом соседи, проживающие бок о бок с Алексеем и его матерью более 40 лет, знали всю ситуацию и не вмешивались, даже не предлагали помощь. Но крайне были недовольны «возней», которую устроили волонтеры, выносившие хлам из квартиры инвалида. Некоторые из «заботливых» соседей даже подкинули свой мусор в контейнеры, которые Елене и ее команде подогнал к подъезду региональный оператор.

Погребенные заживо: волонтеры вызволили из-под гор мусора инвалида с 30 кошками в Сибири

Хеппи-энд?

После уборки в однушке проблема с проживанием Алексея и его питомцев не решилась. Из-за морозов в регионе температура в квартире составляла около 10 градусов. Бросить в холодном жилище мужчину и животных Елена Ящук не смогла. Алексея и всех его 30 кошек девушка перевезла в свой частный дом. Хвостатым выделили целую комнату, им необходимо лечение и восстановление. После чего волонтеры займутся их пристройством.

Погребенные заживо: волонтеры вызволили из-под гор мусора инвалида с 30 кошками в Сибири

А Алексей, впервые в жизни оказавшись в человеческих условиях, очень благодарен каждому, кто помог выбраться из мусорного плена и вернул его к жизни.

Погребенные заживо: волонтеры вызволили из-под гор мусора инвалида с 30 кошками в Сибири

Елена ежедневно занимается его реабилитацией и лечением кошек. При этом она работает ветеринарным врачом и каждый день спасает жизни братьев наших меньших. Любви, сочувствия, доброты и сострадания в этой хрупкой девушке хватает на всех.

Возможно, эта история покажется не «из ряда вон выходящая», но оставляет без ответа много вопросов: где все эти годы были социальные службы? почему соседи не били в колокола? куда смотрел участковый? почему власти не обращали внимание на условия проживания инвалида в их городе? Кто-нибудь из них примет участие в судьбе Алексея?

Фото предоставлено Еленой Ящук.

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Рубрики : Общество

Регионы: Томская область Республика Алтай Омская область Новосибирская область Красноярский край Кемеровская область Иркутская область Алтайский край

Теги : кошки инвалид


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