Собака, гуляющая сама по себе, вцепилась в ногу школьницы под Новосибирском

На девочку напала собака на улице города Карасук Новосибирской области. Собака вцепилась в ногу школьницы. Об этом сообщает прокуратура Новосибирской области.

Как уточнили в прокуратуре, собаке удалось прокусить ребенку голень. Девочка получила физическую и моральную травмы.

— Причиной укуса собакой стало нарушение владельцем животного требований закона «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», — говорится в сообщении.

Прокурор требовал выплатить девочке компенсацию. Суд встал на сторону прокурора и постановил выплатить 20 тысяч компенсации и еще 2 тысячи за лечение.

Ранее редакция сообщала о том, что 60 тысяч заплатят девушке за укус бродячего пса в Новосибирске.