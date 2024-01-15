Собака, гуляющая сама по себе, вцепилась в ногу школьницы под Новосибирском

На девочку напала собака на улице города Карасук Новосибирской области. Собака вцепилась в ногу школьницы. Об этом сообщает прокуратура Новосибирской области.
Как уточнили в прокуратуре, собаке удалось прокусить ребенку голень. Девочка получила физическую и моральную травмы.
— Причиной укуса собакой стало нарушение владельцем животного требований закона «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», — говорится в сообщении.
Прокурор требовал выплатить девочке компенсацию. Суд встал на сторону прокурора и постановил выплатить 20 тысяч компенсации и еще 2 тысячи за лечение.
Ранее редакция сообщала о том, что 60 тысяч заплатят девушке за укус бродячего пса в Новосибирске.
Фото: Freepik — freepik
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