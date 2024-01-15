Депутат призвал исключить вазэктомию из перечня медуслуг

С таким предложением депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к министру здравоохранения России Михаилу Мурашко.
Парламентарий отметил, что хоть и доступ к медицинской стерилизации для мужчин несколько ограничен, однако, для тех, кто не имеет твёрдых медицинских показаний к такой операции, полностью не закрыт, пишет RT.
Также Виталий Милонов считает необходимым поднять вопрос изменения правил и в отношении женщин, которым следует разрешить добровольную стерилизацию «исключительно по медицинским показаниям, угрожающим жизни».
Ранее редакция сообщала, что в Госдуме предложили давать премии врачам, которые отговорили женщин от абортов.
Фото: freepik.com — freepik
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