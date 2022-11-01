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Пользователи «Портала DA» приобрели в Сибири непрофильных активов на общую сумму около полумиллиарда рублей

  • 01/11/2022, 16:04
С начала 2022 года пользователи «Портала DA» приобрели непрофильных и залоговых активов в Сибири на общую сумму в 488 млн рублей.

СберНаибольшим спросом пользуется недвижимость – таких активов реализовано на общую сумму в 467 млн рублей, более 160 миллионов из них приходится на коммерческую недвижимость.

Среди всех регионов присутствия Сибирского Сбербанка лидером по продажам активов на «Портале DA» является Новосибирское отделение. С начала года новосибирских активов продано на сумму более 307 млн рублей, 277 из которых пришлись на коммерческую недвижимость.

«Портал DA» — это сервис Сбера по реализации непрофильных и залоговых активов, на котором в настоящее время продаётся более восьми тысяч объектов (недвижимость, автомобили, производственные предприятия, оборудование и др.). Более 1200 из них приходится на Сибирские регионы, почти половину всех доступных предложений составляет жилая и коммерческая недвижимость. Кроме того, для приобретения доступны земельные участки, спецтехника, грузовой, пассажирский и легковой транспорт, оборудование и прочие активы.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк:

«Портал DA» создавался как закрытый ресурс для продажи залоговых и непрофильных активов Сбера, но со временем стал полноценным маркетплейсом, на котором присутствуют больше тысячи продавцов. Такой подход позволяет аккумулировать активы крупных компаний и частных лиц в одном месте, что привлекает инвесторов разного уровня. Таким образом, сегодня «Портал DA» вырос до масштабов единого сервиса, все действия на котором понятны и продавцам, и покупателям».

Процесс приобретения объекта на «Портале DA» очень прост: после регистрации в личном кабинете потенциальный покупатель может получить полную подробную информацию о реализуемых в настоящее время залоговых и непрофильных активах. На Портале доступно дистанционное общение с сотрудником банка, при необходимости можно получить услугу инвестиционного консультирования и юридического сопровождения. Кроме того, пользователям Портала теперь доступна услуга ипотека на выкуп с торгов в банкротстве.

Реклама. Рекламодатель ПАО Сбербанк

Фото предоставлено пресс-службой банка

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : финансы Сбер банки


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