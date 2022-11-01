VIP-club: как быстро перестроиться под новую реальность?

На октябрьском заседании VIP-club в рамках экспертной сессии «Как прогнозировать будущее и быстро перестроиться под новую реальность?» участники Клуба рассказали о своем опыте работы и используемых эффективных алгоритмах.

Ситуация социально-экономического дисбаланса беспокоит всех. Сегодня люди хотят понять: как будем жить дальше, как лучше подготовиться к «новой жизни», чтобы в потоке льющихся из всех источников фейков можно было поговорить с теми, кто знает правду и умеет никого не обидеть словом. Когда собираются люди дела, говорящие по существу, желающие поделиться даже сокровенным, всегда не хватает одного ― времени. Как обычно, его оказалось ничтожно мало, чтобы выразить словами все, что накопилось, и спрогнозировать главное ― кого взять с собой в новую реальность.

— На нас всех сейчас вываливается огромное количество самой разной информации, поэтому очень важно быстро в ней ориентироваться. Члены нашего Клуба представляют все сферы бизнеса, являются профи в политической, экономической и финансовой сферах, поэтому могут дать взвешенные советы по стратегиям, наиболее эффективным в нынешней ситуации, — констатировал президент VIP-club Алексей Потапов, открывая встречу.

Российский государственный деятель, лауреат национальной премии «Лучшие губернаторы России», действительный государственный советник РФ 1-го класса, советник президента «РАТМ Холдинг» Виктор Толоконский поделился своим видением текущей ситуации и того, какие шаги необходимо предпринимать, чтобы обеспечить экономическую стабильность.

— Большинство граждан живет сегодняшним днем, а публичный руководитель должен жить будущим. Я всегда призывал принимать решения с прицелом на будущее. Да, они иногда тормозят настоящее, но потом дают мощный рывок вперед, — отметил Виктор Толоконский. — Напомню, в свое время никто не хотел поддерживать мое решение о строительстве короткой дороги в Толмачево, критиковали проект по строительству второй взлетно-посадочной полосы. Если бы сейчас этого не было, то Новосибирск утратил бы большую часть своих конкурентных преимуществ.

Виктор Александрович четко и прозрачно обозначил свою позицию ― если нет стратегии движения в будущее, на перспективу, нет цели на десятилетия вперед, значит, нет и завтрашнего дня. Нельзя не согласиться с этим постулатом.

Юрий Перетяткевич, основатель и директор комбината питания «Левобережный», поделился своим опытом взаимодействия с родителями в школах. Комбинат ежедневно обеспечивает горячим детским питанием более чем 40 школ и детсадов, а это 30 тысяч детей Новосибирской области.

— Сегодня ключевая проблема — это большое количество категорий детей, которые обеспечиваются горячим питанием. На каждую выделяется отдельная сумма ― и под нее нужно разработать полноценное двухнедельное меню. Причем количество этих категорий постоянно увеличивается. Например, вскоре в категорию льготников добавятся дети мобилизованных новосибирцев, — рассказал Юрий Перетяткевич. — Мы уже неоднократно выступали с предложением об унификации линейки школьного питания. На наш взгляд, это позволит не только упростить работу комбинатов, но и снять напряжение социального плана, так как дети, как правило, не понимают, почему его соседу дали один обед, а ему ― другой. К тому же необходимо работать над культурой питания детей. Многие дети в принципе отказываются есть каши, печень, рыбу ― то, что положено по нормам детского сбалансированного рациона. Лично у меня сердце кровью обливается, когда я вижу, какое количество качественных продуктов просто выбрасывается. Поэтому очень прошу всех родителей находиться в диалоге с заведующими столовых и вникнуть в сегодняшнюю ситуацию. С учетом тех ограниченных ресурсов, которые выделены государством на питание, мы, стараясь уложиться в жесткие нормы, можно сказать, совершаем ежедневно кулинарное чудо, лучше просто уже невозможно.

Финансовый советник, квалифицированный инвестор Надежда Лоос рассказала о своем опыте работы с финансами, раскрыв историю успеха ― почему и как сама пришла на фондовый рынок, как сформировала свой инвестиционный портфель и почему готова делиться своими лучшими практиками получения пассивного дохода.

При обращении с деньгами многие из нас находятся в детской позиции, а цифровизация заставляет нас по-взрослому взглянуть на новые инструменты приумножения личного капитала, начать учится у реальных практиков.

— Предлагаю посмотреть на правило Парето, когда 20% усилий приносят 80% результата. Если мы строим не только основной бизнес, а начинаем вкладываться в разные истории, создавать личный капитал, диверсифицировать риски, то получаем гораздо большую отдачу, становимся богаче и счастливее, — говорит Надежда Лоос. — Лично я, как квалифицированный инвестор, не боюсь иногда рисковать и терять средства, мой профессиональный профиль считается довольно агрессивным. В этом есть свои плюсы: когда осторожные инвесторы начинают продавать акции на падающем рынке, важно поймать «момент истины», когда их нужно скупать. При этом для пенсионного портфеля я сформировала максимально безопасный набор продуктов, благодаря которому деньги постоянно приносят деньги. Это курочка, постоянно несущая золотые яйца. Причем начинающие инвесторы могут начать формировать личный капитал с совсем незначительных сумм. Сейчас тема финансовой свободы становится все более актуальной.

Эксперт-практик в области управления персоналом Ирина Воробец рассказала о ситуации на рынке квалифицированных кадров, в том числе для производственных предприятий. Она рекомендовала не бояться работать с молодежью, принимать на практику студентов, взаимодействовать с вузами и средне-специальными заведениями ― растить специалистов под себя.

— Я понимаю, что периодически возникает ситуация «затыкания дыр», когда вы готовы взять любого сотрудника. Но очень рекомендую рассматривать любого специалиста, который приходит к вам на собеседование, как объект инвестирования. Готовы ли вы вкладывать в них инвестиции? — рассуждает Ирина Воробец. — Ситуация с персоналом никогда не будет неактуальной. Каждый кризис — это новый этап развития, он дает новую энергию для роста. Для тех бизнесов, с которыми я работала, это был квантовый скачок. Лично я воспринимаю кризис как возможность включить внутренние ресурсы, потому что убеждена ― у каждого человека есть огромный потенциал, но в обычной обстановке он его не реализует. Кризис позволяет всем раскрыться в новом свете.

Но все же кульминацией октябрьского заседания VIP-club стал прием в Клуб нового участника ― основателя и руководителя компаний «Альфаснаб» и «ТочкаА» Анны Баяновой. Прекрасная мама троих маленьких детей, справляется самостоятельно с их воспитанием и еще успевает управлять собственной фирмой. Анна ― специалист по антикризисному управлению, уже более 10 лет развивает упаковочный бизнес. На сегодняшний день ее компания предлагает большой ассортимент упаковки, нацеленный на клиентов из разных сфер: одноразовая упаковка, пластиковая посуда, тара для складов и многое другое.

Когда участники Клуба спросили, как все это получается совместить и успеть, Анна, очаровательно улыбнувшись, сказала: «Я смотрю утром на своих детей и понимаю, что у меня нет другого выхода, кроме как двигаться только вперед, увеличивая темп. Дети ― моя самая высшая мотивация!»

Время, когда качество человеческих отношений стремительно ухудшалось, материальное становилось главным, либеральные ценности подавались основой жизни, ― сопротивляясь ― уходит безвозвратно.

Сегодня счастливы те, кто действительно любит свое дело, кто самореализуется, опираясь на духовные ценности.

Перемена событий всегда вселяет надежду на лучшее, а такие встречи с единомышленниками воодушевляют, заряжают энергией, дают пищу для ума, раскрывают горизонты. Объединение — это всегда более выигрышная позиция.

Общественное объединение VIP-club благодарит:

Федора Дворникова (ФОК «Логово) ― за участие в развитии Клуба, Евгения Дюкова ― за организацию чайной церемонии, Радована Симича («Балкан Гриль») ― за ресторанное мастерство, Юлию Данилову и Татьяну Краснову (Infopro54) ― за освещение деятельности Клуба.

За фирменные подарки ― легендарного автора документально-художественной книги «Поиск» Владимира Шуева, кондитерскую семьи Воробец, МСЦ «Наедине», стоматологические клиники Зубаревой, портновский дом «Севил хаус», клинику инфузионной терапии Clean Clinic.

Фото предоставлено VIP-club