Подрядчиков на застройку микрорайона «Клюквенный» начнут выбирать в следующем году

— В начале следующего года будут объявлены торги на площадку по застройке территории комплексного развития «Клюквенный». Сколько всего будет выставлено лотов — пока не скажу. Эта работа в процессе, — сообщил на пресс-конференции министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков.
Он напомнил, что за 10 лет на площадке в Новосибирске планируется возвести около 1 млн кв. м новостроек.
— Мы подписали договоры с ресурсоснабжающими организациями по созданию сетей водо-, электро- и теплоснабжения. В 2022 году на эти цели заложены 3,5 млрд рублей. А в целом — 5,5 млрд. Программа развития инфраструктуры, по нашим оценкам, займет 2 года, — пояснил Колмаков. — Застройщики начнут проектировать объекты на выигранных площадках. Возможно, кто-то успеет закончить проект в 2023 году, но мы рассчитываем. что работы на строительных площадках КРТ начнутся в 2024-м.
Министр подчеркнул, что все дома в Клюквенном будут возводиться в едином стиле. Отслеживать выполнение этой задачи станет «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области».
Ранее редакция рассказывала, что на территории комплексного развития «Клюквенный» протестируют новый механизм освоения площадки.
Иллюстрация со страницы Минстроя области «ВКонтакте»
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