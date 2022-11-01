Подрядчиков на застройку микрорайона «Клюквенный» начнут выбирать в следующем году

— В начале следующего года будут объявлены торги на площадку по застройке территории комплексного развития «Клюквенный». Сколько всего будет выставлено лотов — пока не скажу. Эта работа в процессе, — сообщил на пресс-конференции министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков.

Он напомнил, что за 10 лет на площадке в Новосибирске планируется возвести около 1 млн кв. м новостроек.

— Мы подписали договоры с ресурсоснабжающими организациями по созданию сетей водо-, электро- и теплоснабжения. В 2022 году на эти цели заложены 3,5 млрд рублей. А в целом — 5,5 млрд. Программа развития инфраструктуры, по нашим оценкам, займет 2 года, — пояснил Колмаков. — Застройщики начнут проектировать объекты на выигранных площадках. Возможно, кто-то успеет закончить проект в 2023 году, но мы рассчитываем. что работы на строительных площадках КРТ начнутся в 2024-м.

Министр подчеркнул, что все дома в Клюквенном будут возводиться в едином стиле. Отслеживать выполнение этой задачи станет «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области».

Напомним, до 2033 года на территории Калининского района предполагается реализовать масштабный проект жилмассива «Клюквенный». Земельный участок для его строительства был передан из федеральной в областную собственность. Как следует из мастер-плана (Подготовлен компанией депутата Законодательного Собрания, экс-собственника ГК «Стрижи» Ильи Полякова. — Ред.), представленного депутатам в октябре, из 207 га площади на 98 га предполагается разместить новостройки 3 уровней этажности, 5 школ, 3 детсада, поликлинику с подстанцией скорой помощи, спортивные, торговые центры, парки отдыха и зеленые зоны.

Ранее редакция рассказывала, что на территории комплексного развития «Клюквенный» протестируют новый механизм освоения площадки.