Пользуйтесь страховыми программами САО «ВСК» со скидками

Скидка 10-15% предоставляется по промокоду «ЛЕВОРУЛЯ» при оформлении страховых продуктов онлайн.

Для получения скидки откройте лендинговую страницу страховой компании «ВСК», введите свой номер телефона, код «ЛЕВОРУЛЯ» и полученный смс-код. После регистрации в личном кабинете вы сможете оформить выбранную страховку на выгодных условиях. Так, на КАСКО предоставляется скидка 15%, а на страховку для выезжающих за рубеж, полис телемедицины и страхование имущества – 10%. При этом купить ОСАГО, КАСКО или страховку для путешественников можно только онлайн. Остальные продукты доступны для оформления в офисах Банка «Левобережный».

Ознакомиться со всеми программами можно на сайте банка в разделе «Страхование». Отсюда же можно перейти на лендинговую страницу САО «ВСК», если вы вдруг потеряете прямую ссылку. Просто выберите меню «Жизнь и здоровье» или «Автомобили» и нажмите «Узнать больше».

Получить консультацию можно в единой справочной службе Банка «Левобережный» (ПАО) по телефону 8-800-3333-555.