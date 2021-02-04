Загородные дома в Новосибирской области подорожали на 1,5%

Пандемия коронавируса, закрытые границы, режим самоизоляции – все это привело к «перезагрузке» рынка загородной недвижимости по всей России. Многие впервые задумались о необходимости аренды, а затем и покупки собственного загородного дома, сохранение удаленной работы только способствовало данному тренду. Аналитики Циан выяснили, как изменилась активность покупателей, арендаторов, цены на загородном рынке РФ, а также какие объекты пользовались спросом в 2020 году.

По подсчетам Циан, в целом по РФ в 2020 году покупатели чаще интересовались приобретением дома или дачи (78% всех просмотров объявлений). Еще 18% — земельного участка. 3% — таунхауса и 1% — части дома (доли в нем). В сравнении с допандемийным 2019 годом структура спроса почти не изменилась: россияне по большей части предпочитают загородное жилье «под ключ».

В структуре предложения дома занимают только половину (56%), значительная доля принадлежит земельным участкам в продаже (41%) По 2% — таунхаусам и части (доли) в доме. За прошедший год структура изменилась незначительно – увеличилась доля домов в продаже при одновременном снижении доли земельных участков.

Циан объясняет это выходом в продажу новых объектов: воспользовавшись ажиотажным спросом на рынке, собственники решили продать свои объекты. Кроме того, получили возможность реализовать дом и рантье, которые стали сдавать загородные дома в аренду, поскольку не могли найти покупателя продолжительное время.

Эксперты Циан зафиксировали рост спроса на загородную недвижимость абсолютно по всем сегментам загородного рынка.

— В большей степени увеличение спроса в 2020 году относительно 2019 года зафиксировано для земельных участков (интерес по ним был выше в 1,8 раза) – за счет доступности такие объекты приобретаются многими «на будущее», с целью строительства дома, когда на это будут ресурсы. Но даже при наличии финансов для покупки дома «под ключ», многие выбирали только участки, поскольку не могли найти подходящие варианты. Наиболее ликвидные домовладения активно вымывались с рынка еще весной 2020 года. На рынке немало объектов в плохом состоянии, требующих ремонта, с неактуальной планировкой и пр. Нередко такие объекты приобретаются только ради земельного участка – строение сносится, чтобы на его месте создать новый проект, — говорится в отчете.

Далее по уровню прироста потенциального спроса (числа просмотров объявлений) – дома и дачи (увеличение активности в 1,7 раза в целом по РФ). Интерес к таунхаусам увеличился в целом по РФ в 1,35 раз, а к покупке не целого дома, а доли в нем – в 1,4 раза. В целом по загородному рынку РФ число просмотров объявлений по всем сегментам и типам объектов оказалось в 2020 году в 1,65 раза выше, чем в 2019 году.

Однако, покупка собственного дома – весьма дорогостоящее вложение, как и приобретение любой другой недвижимости, по этой причине пик спроса на покупку домов и их аренду пришелся по РФ на разные периоды.

— Арендой дома или дачи активно интересовались весь апрель – в отдельные дни относительно 2019 года кол-во просмотров превышало прошлогодние значения до шесть раз. Максимальные показатели для покупки недвижимости зафиксировано в середине мая – трехкратное превышение относительно аналогичного периода 2019 года. Во второй половине 2020 года показали потенциального спроса как на покупку дома, так и аренду, в среднем в полтора-два раза выше, чем в 2019 году, — констатируют аналитики.

В целом по году спрос на аренду дома (число просмотров объявлений) по РФ дома/дачи в 2020 году был в 2,2 раза выше, чем в 2019 году. На покупку дома, как было отмечено, прирост составил 1,7 раза.

Самое большое число просмотров на покупку дома и аренду отмечено в 2020 году в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в также Краснодарском крае и в Крыму.

Рекордный спрос на загородном рынке привел к росту цен на загородную недвижимость. По подсчетам Циан, средняя стоимость дома в продаже в целом по РФ (без учета домов в пределах Москвы и Санкт-Петербурга) составляет 5,9 млн рублей в январе 2021 года против 5,5 млн в январе 2020 года (+7,3% за год). С учетом домов в границах Москвы и Санкт-Петербурга средняя цена домовладения по РФ составляет 6,6 млн рублей (январь 2021) против 6,1 млн рублей годом ранее (+8,2% за год). Средняя площадь дома в продаже не изменилась и составляет 152 кв. м. В статистике по цене учитываются домовладения на землях ИЖС. В отличие от городской недвижимости, значительно подорожавшей за прошедший год за счет льготной ипотеки, загородный сегмент растет в цене средними темпами, что позволяет рассматривать такие объекты для покупки тем, кто “не успел” до подорожания квартир.

Наибольший рост средних цен на домовладения отмечен в Центральном ФО (+8,4%), а также Уральском ФО (+7,3%). Отрицательная динамика зафиксирована в единственно округе – Северо-Кавказском (-4,6%), преимущественно за счет падения цен в Северной Осетии на 12,4%.

В Новосибирской области средняя цена загородного дома составила 6,17 млн рублей, что на 1,5% дороже, чем годом ранее.