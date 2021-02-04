Зеленые зоны Новосибирска систематизировали

Управление по благоустройству общественных пространств мэрии города Новосибирска создало реестр зеленых зон, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.
— В 2020 году специалисты управления провели инвентаризацию зеленых зон, в результате чего был создан реестр. Данные реестра еще дополняются, однако уже сейчас в нем содержится информация о крупных скверах, аллеях, бульварах, цветниках и других зеленых зонах, за которыми следят специалисты управления и МКУ «Горзеленхоз», — рассказали в пресс-службе.
В реестре содержится информация о кадастровых номерах земельных участков, на которых расположен зеленый объект, уровне значимости общественной территории, общей площади, площади озеленения, а также видах зеленых насаждений, их состоянии, количестве.
Фото: pixabay.com, автор- Simy27
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