В Райффайзенбанке отмечают рост объема выданных кредитных карт в Сибири

Райффайзенбанк в Сибири отмечает рост объемов кредитования по кредитным картам. По итогам шести месяцев 2019 года портфель кредитных карт в регионе вырос на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1,2 млрд рублей. Объемы выдач новых карт также показали положительную динамику – 18% до 555,6 млн рублей, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Самая серьезная динамика роста объемов выдачи кредитов по кредитным картам в сибирском регионе была в Омске (+30%), Иркутске (+22) и Новосибирске (+22%).

Отмечается, что чаще всего кредитными картами сибиряки расплачивались в продуктовых магазинах и супермаркетах. Эта категория трат составила около 26-30% от суммы всех транзакций. На втором месте – оплаты в ресторанах и кафе – 8% от всех транзакций по кредитным картам Райффайзенбанка. Не самая частая категория по количеству транзакций, но занимающая второе место по сумме платежей – это магазины одежды – 10%. Одинаковую долю в тратах занимают сразу три категории: «обслуживание и ремонт автомобилей», «транспорт» и «авиабилеты» – по 7%. А вот медицинские услуги, аптеки только 2% — вот что значит «сибирское здоровье».

— Мы отмечаем рост спроса на кредитные карты в Сибири. Причем, меняется характер использования кредитных карт. Растет объем повседневных трат клиентов: продукты, рестораны, автозаправки и медицинские услуги. Всего несколько лет назад преобладали более крупные и дорогостоящие покупки. Клиенты ценят удобство наших кредитных карт и возможность получать дополнительные скидки, кэшбек или мили. Также мы значительно упростили процесс получения кредитной карты, которую теперь можно оформить в мобильном приложении и получить с доставкой на дом, — говорит заместитель директора по розничному бизнесу РЦ «Сибирский» АО «Райффайзенбанк» Эльвира Емец.

За полугодие Райффайзенбанк в Сибири выдал более пяти тысяч кредитных карт, что на 36% превышает аналогичные показатели прошлого года. Наибольший прирост в количестве карт показал Новосибирск (+28%) и Омск (+18%).

Фото: пресс-служба банка