Прокуратура предотвратила отключение тепла в Тогучинском районе

Прокуратура Тогучинского района предотвратила отключение тепла в жилых домах и соцобъектах города Тогучина из-за образовавшейся задолженности МУП «Теплоснабжение №5», сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Отмечается, что муниципальное предприятие осуществляет выработку тепловой энергии, используя в этом технологическом процессе электроэнергию, и поставляет тепло более, чем 2,2 тыс. жителей города Тогучина, в многоквартирные дома и социальные объекты.

— Установлено, что на 01 января 2019 года на предприятии перед АО «Новосибирскэнергосбыт» (поставщик услуг по договору энергоснабжения) из-за нарушения порядка и сроков оплаты электрической энергии образовалась задолженность в размере почти 1,2 млн. рублей. Согласно требованиям ст.ст. 539, 546 ГК Российской Федерации и законодательству о функционировании розничных рынков электрической энергии поставщик услуг, в таком случае, вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора и полностью и (или) частично ограничить режим потребления электрической энергии, — говорится в сообщении.

С целью недопущения нарушения прав граждан – добросовестных потребителей коммунальных услуг прокуратура района в феврале т.г. внесла директору ресурсоснабжающей организации представление об устранении нарушений закона.

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