Пора готовиться к Новому году с санаторием «Рассвет»

Осенняя депрессия уже стучится в двери, окна и прочими способами портит настроение. С другой стороны, уже полетели первые снежинки, а значит, скоро землю покроет белый снег, а мы будем жить в ожидании традиционного зимнего волшебства — Нового года. Чтобы ваши ожидания оправдались на 100%, готовиться к длинным зимним праздникам нужно заранее.

Санаторий «Рассвет» уже разработал интересную программу на новогодние каникулы. Путевку можно взять как непосредственно на сам Новый год — с 30 декабря по 2 января, так и на рождественские праздники — со 2 по 8 января. А можно отдохнуть по полной программе — две недели.

Чуть позже на сайте санатория можно будет познакомиться с праздничной программой новогодней ночи и зимних каникул для детей.

Цены заезда в канун праздника уже определены и варьируются от 11500 рублей в сутки за двоих взрослых с размещением в стандартном номере до 15 тысяч в полулюксе за двоих взрослых и ребенка в возрасте от 5 до 14 лет. Новогодний стол оплачивается отдельно: 9 тысяч рублей — взрослый и 4,5 тысячи — ребенок. Можно заказать праздничный ужин в номер.

Важный нюанс: если вы хотите пройти медицинские и профилактические процедуры либо купить одну из санаторных программ «Рассвета», то 1 января лечебные процедуры отпускаться не станут. Все остальные дни они будут доступны в полном объеме.

Санаторий «Рассвет» в Бердске:

Адрес: 633009, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Зеленая роща, 9/1.

Тел: 8 (800) 250-69-19. Звонок по России бесплатный.

Адрес: 630089, г. Новосибирск, ул. Б. Богаткова, 210/1, оф. 506.

Тел: 8 (983) 300-09-95

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Фото с сайта san-rasswet.ru