Государственные праздники в Новосибирске от мобилизации не пострадают

Практика сокращения новогодних расходов городского бюджета в Новосибирске в пользу мобилизованных военных и их семей не станет распространяться на другие государственные праздники, на предстоящий День народного единства, в частности. Об этом мэр Анатолий Локоть заявил, отвечая на вопросы журналистов, в ходе еженедельной пресс-конференции.

— Есть государственные праздники, они не отменяются, — говорит градоначальник. — Они будут проводиться, безусловно. Это несвязанные вещи. С Новым годом они никак не коррелируются.

— Есть ряд направлений, которые уже отфинансированы, где уже закуплено оборудование, — сообщает Анатолий Локоть. — Уже начали монтировать его на улицах, в парках, скверах. От этого отказываться не будем, потому что уже закуплено, бюджетные деньги потрачены. Тем не менее 25 млн будут направлены на поддержание семей мобилизованных и на то, чтобы обеспечить финансирование воинов-сибиряков, прежде всего мы о своих думаем.

Что касается новогодних мероприятий, то какие конкретно из них «уйдут под нож», глава города ответить затруднился. Однако, как рассказывает мэр, секвестирование не затронет те из них, для которых уже приобретено и частично смонтировано оборудование.

Напомним, что на октябрьскую сессию горсовета в рамках корректировок бюджета текущего года вынесено предложение мэрии о перераспределении с «празднично-новогодних» расходов 10 млн рублей на возможность приобретения обмундирования и оборудования для военных по согласованию с Минобороны. Еще 25 млн рублей закладываются на социальную помощь семьям мобилизованных новосибирцев.

— Будем также выполнять те решения, которые приняты на федеральном уровне, — говорит мэр. — Дополнительные меры мы пока не обсуждали на уровне города за счет бюджета. Я объяснил, куда мы собираемся направить бюджетные средства. Мы их туда направим.

Ранее редакция сообщала об отказе от новогодних «излишеств» на областном уровне.