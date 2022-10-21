Государственные праздники в Новосибирске от мобилизации не пострадают

Практика сокращения новогодних расходов городского бюджета в Новосибирске в пользу мобилизованных военных и их семей не станет распространяться на другие государственные праздники, на предстоящий День народного единства, в частности. Об этом мэр Анатолий Локоть заявил, отвечая на вопросы журналистов, в ходе еженедельной пресс-конференции.
— Есть государственные праздники, они не отменяются, — говорит градоначальник. — Они будут проводиться, безусловно. Это несвязанные вещи. С Новым годом они никак не коррелируются.
— Есть ряд направлений, которые уже отфинансированы, где уже закуплено оборудование, — сообщает Анатолий Локоть. — Уже начали монтировать его на улицах, в парках, скверах. От этого отказываться не будем, потому что уже закуплено, бюджетные деньги потрачены. Тем не менее 25 млн будут направлены на поддержание семей мобилизованных и на то, чтобы обеспечить финансирование воинов-сибиряков, прежде всего мы о своих думаем.
Напомним, что на октябрьскую сессию горсовета в рамках корректировок бюджета текущего года вынесено предложение мэрии о перераспределении с «празднично-новогодних» расходов 10 млн рублей на возможность приобретения обмундирования и оборудования для военных по согласованию с Минобороны. Еще 25 млн рублей закладываются на социальную помощь семьям мобилизованных новосибирцев.
— Будем также выполнять те решения, которые приняты на федеральном уровне, — говорит мэр. — Дополнительные меры мы пока не обсуждали на уровне города за счет бюджета. Я объяснил, куда мы собираемся направить бюджетные средства. Мы их туда направим.
Ранее редакция сообщала об отказе от новогодних «излишеств» на областном уровне.
Фото сообщества «Новосибирск — новогодняя столица» ВКонтакте
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