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Государственные праздники в Новосибирске от мобилизации не пострадают

  • 21/10/2022, 12:33
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новогодние праздники в Новосибирске
За исключением частично купированного Нового года.

Практика сокращения новогодних расходов городского бюджета в Новосибирске в пользу  мобилизованных военных и их семей не станет распространяться на другие  государственные праздники, на предстоящий День народного единства, в частности. Об  этом мэр Анатолий Локоть заявил, отвечая на вопросы журналистов, в ходе еженедельной пресс-конференции.

— Есть государственные праздники, они не отменяются, — говорит градоначальник. — Они будут проводиться, безусловно. Это несвязанные вещи. С Новым годом они никак не коррелируются.

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Что касается новогодних мероприятий, то какие конкретно из них «уйдут под нож», глава города ответить затруднился. Однако, как рассказывает мэр, секвестирование не затронет те из них, для которых уже приобретено и частично смонтировано оборудование.

— Есть ряд направлений, которые уже отфинансированы, где уже закуплено оборудование, — сообщает Анатолий Локоть. — Уже начали монтировать его на улицах, в парках, скверах. От этого отказываться не будем, потому что уже закуплено, бюджетные деньги потрачены. Тем не менее 25 млн будут направлены на поддержание семей мобилизованных и на то, чтобы обеспечить финансирование воинов-сибиряков, прежде всего мы о своих думаем.

Напомним, что на октябрьскую сессию горсовета в рамках корректировок бюджета текущего года вынесено предложение мэрии о перераспределении с «празднично-новогодних» расходов 10 млн рублей на возможность приобретения обмундирования и оборудования для военных по согласованию с Минобороны. Еще 25 млн рублей закладываются на социальную помощь семьям мобилизованных новосибирцев.

— Будем также выполнять те решения, которые приняты на федеральном уровне, — говорит мэр. — Дополнительные меры мы пока не обсуждали на уровне города за счет бюджета. Я объяснил, куда мы собираемся направить бюджетные средства. Мы их туда направим.

 

Ранее редакция сообщала об отказе от новогодних «излишеств» на областном уровне.

 

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Рубрики : Общество Власть Город

Регионы: Новосибирск

Теги : спецоперация помощь мобилизованным новогодние праздники


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