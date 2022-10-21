Поддельные сумки люксовых европейских брендов задержали на границе

Таможенники пресекли ввоз в Россию более 300 контрафактных женских сумок и рюкзаков. Предпринимателю-импортеру грозит штраф и конфискация товара.

Индивидуальный предприниматель подал в Сибирскую электронную таможню (СЭТ) несколько деклараций на товары, ввозимые из Китая. Среди прочей продукции в них значились сумки и рюкзаки без указания товарного знака. Их стоимость он оценил в 170 тыс. рублей.

— В ходе таможенного досмотра импортных товаров, назначенного по поручению СЭТ, выяснилось, что на 317 сумках и рюкзаках нанесены логотипы известных брендов — «GUCCI», «Louis Vuitton» и «Dior», — сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления. — Экспертиза выявила значительные расхождения товаров с оригинальной продукцией торговых марок. Представители правообладателей также заявили о нелегальном происхождении товаров. По их оценкам, ущерб владельцам брендов составил почти 30 млн рублей.

В отношении предпринимателя возбуждены 3 дела за незаконное использование средств индивидуализации товара (ч.1 ст.14.10 КоАП РФ). Предпринимателю грозит наказание в виде административного штрафа с конфискацией контрафактных товаров.

— В современных условиях, когда разрешен ввоз товаров по параллельному импорту, один из приоритетов таможни — не допустить ввоза в страну поддельных, некачественных и, самое главное, небезопасных товаров, — отметил заместитель начальника Сибирского таможенного управления Дмитрий Колыханов. — Таможенные органы стоят на защите прав российских потребителей, выявляя контрафактную продукцию, нередко обладающую признаками кустарного производства, которая имеет серьезные отличия от оригинальных, легально произведенных товаров, ввозимых в рамках параллельного импорта.

Напомним, весной в соцсетях проходила информация о том, что европейские бутики отказывались продавать россиянам люксовые товары. Позже РИА.Новости, уточнял, что международный холдинг LVMH, предложил россиянам оплачивать покупки наличными или выпущенными не в РФ банковскими картами, а также не претендовать на tax free.

Ранее редакция сообщала об объеме параллельного импорта, который прошел через сибирскую таможню в этом году.