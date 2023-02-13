Порно, экстремизм и пропаганда ЛГБТ теперь под зорким оком искусственного интеллекта

По словам представителя главного радиочастотного центра (ФГУП ГРЧЦ), система в состоянии распознать изображения и символы, противоправные сцены и действия, а также в ее силах подвергнуть анализу текст в фото- и видеоматериалах, пишут «Ведомости». Систему протестировали в конце 2022 года, а уже в январе началась ее полная интеграция с другими инструментами мониторинга Роскомнадзора.

Собеседник издания уточнил, что «Окулус» автоматически выявляет экстремистскую тематику, призывы к массовым несанкционированным мероприятиям, суициду, пронаркотический контент, а также пропаганду ЛГБТ. При этом специалист добавил, что до того, как была запущена в работу новая система, специалисты центра были вынуждены анализировать запрещенный контент вручную, а это не менее 200 фото и видео ежедневно.

Эксперт отметил, что в планах до 2025 года повысить уровень «Окулуса». Его оснастят новыми классами и типами нарушений, а также добавят функции определения поз людей и их действий.

Ранее редакция сообщала, что в РГГУ призвали ограничить доступ к чат-боту ChatGPT в образовательных организациях.

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