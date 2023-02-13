Главу района Красноярского края приговорили к четырем годам колонии

Суд приговорил главу Емельяновского района Красноярского края Наталью Ганину к четырем годам колонии общего режима за превышение должностных полномочий. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры по Красноярскому краю.

– С учетом позиции прокурора глава Емельяновского района Наталья Ганина приговорена к четырем годам колонии общего режима за превышение должностных полномочий при приемке в рамках нацпроекта «Образование» школы и детского сада стоимостью более 135 млн рублей, – говорится в сообщении.

По данным ведомства, в конце 2019 года подсудимая самостоятельно подписала акт приемки образовательного центра в поселке Зеледеево. При этом техническая экспертиза объекта не проводилась, положительное заключение приемочной комиссии получено не было.

Качество строительных работ не соответствовало техническим требованиям и градостроительным регламентам. Стоимость построенного здания не превышала 55 млн рублей.

– В здании отсутствовало централизованное водоотведение и средства пожаротушения, нарушены требования при устройстве гидроизоляции, что повлекло невозможность осуществления в нем образовательного процесса, – уточнила пресс-служба.

Подсудимая вину не признала. Она была взята под стражу в зале суда. Дополнительно Наталью Ганину лишили права в течение двух лет занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления.

Ранее редакция сообщала о том, что экспорт семян рапса из Сибири вырос в 5 раз по итогам 2022 года.