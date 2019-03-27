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Сделать город аппетитным

Ресторанно-отельная отрасль Новосибирска — репутационный «тягач» города. А спидометру этой супермашины еще далеко до предельной отметки.
  • 27/03/2019, 10:07
Автор: Игорь Смольников
Ресторанно-отельная отрасль Новосибирска
Хоккейный чемпионат — это контекст, в котором ресторанная отрасль Новосибирска может показать себя максимально эффектно.

Таков один из выводов пресс-конференции, которую в пресс-центре «Интерфакс-Сибирь» провели заместитель министра промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Максим Останин и президент Федерации рестораторов и отельеров Сибири (ФРИОС) Владимир Бурковский. Главным новостным поводом встречи стали масштабные событийные замыслы ФРИОС и министерства, однако спикеры поговорили и самочувствии ресторанной индустрии. Череда красных дней календаря (от Нового года до лирических праздников февраля-марта) — это в индустрии  HoReCa длинный высокий сезон, так что оглашать тонусные оценки именно в его финале — самое логичное.

Итак, отельно-ресторанная индустрия Новосибирска чувствует себя хорошо. Причем, это «хорошо» — отнюдь не сон и нега, а вполне бодрый непокой. Как подчеркнул во вступительной речи Максим Останин, город неизменно привлекателен в плане развития общепита — и для местных дебютантов, и для проектов из других регионов, и для столичных брендов. Число площадок приближается к двум тысячам, в этой сфере сейчас трудятся около 25000 человек.

— Примечательно развитие этнического сектора: иранские, турецкие рестораны, — отметил он. — Динамично расширяются линейки авторских концептов: у Дениса Иванова, Яна Скопина. Не драматизируем мы и закрытие ресторанов, которые, казалось бы, вросли в уклад города, но вот ушли. Как «Мехико», например. Жизнь есть жизнь, все меняется.

Замминистра подчеркнуто назвал отрадным фактом то, что у общепитовской темы в Новосибирске есть сильный и многоплановый ресурс самосовершенствования — и образовательная подкачка в виде средних специальных и высших заведений, и информационный обмен в коллегиальных сообществах.

— Финансирование, кредитные преференции, гранты — эта привычная, традиционная форма поддержки, но рынку нужна еще и аналитическо-консультационная поддержка, — отметил Максим Останин. — Потому что отнюдь не все стартапы в ресторанном деле попадают в верный контекст, некоторые заведомо нежизнеспособны. Чтобы таких неудач было меньше, чтобы была выше доля эффективных начинаний, наше министерство намерено больше внимания уделять обучению — учить начинающих рестораторов точнее оценивать рынок, аналитично воспринимать конкурентов.

Министерство намерено бесплатно устраивать мастер-классы от ведущих рестораторов и отельеров, региональные и межрегиональные нетворкинги, формировать локальные образовательные программы. Второе направление, которое ведомство активно развивает, — поддержка предпринимателей на событийных площадках. Во-первых, речь о Деловом форуме «HoReCa. Перезагрузка: Отель. Ресторан. Туризм», он пройдет в Новосибирске 10-12 апреля 2019 года. Второе событие — Новосибирский Торговый Форум, который минпромторг планирует «вырастить» до международного уровня.

Спикеры пресс-конференции пояснили, что на форуме HoReCa будет насыщенная деловая программа, сконфигурированная в том числе и с учетом приближающегося хоккейного чемпионата. Будет очень авторитетное сообщество спикеров — ведущих рестораторов. Темы обещаны «горячие и сытные»: обсуждение трендов и путей развития отрасли, разговор об агрегаторах  как об инструменте коммуникации с новыми клиентами. Готовится большой лекторий, где  проговорят не только технологические и маркетиноговые аспекты HoReCa, но и культурологические, и юридические. Например, опыт других городов в борьбе с нелегальными средствами размещения. Вторая часть форума — выставка местных товаропроизводителей.

— Мы находимся на старте большого, амбициозного проекта — «Новый сибирский продукт», — пояснил  Максим Останин. — Он будет развернут  к июлю. Это макрорегиональный проект, идейное развитие концепта «Сделано в Новосибирске». Сейчас мы региональную составляющую обрисовали шире. И участникам будем предлагать комплекс мер в поддержке и продвижении. Участников представим уже в апреле, в рамках выставки. Форум и выставка — это, можно сказать, первый этап проекта.

Оба спикера солидарны в том, что ресторанный форум будет интересен представителям регионального пищепрома и агропрома. Причем предприятиям любым, вне зависимости от их масштаба.  Торваропроизводители заинтересованы в дружбе с рестораторами, потому что к ним пробиться проще, нежели в торговые сети. А еще все это — фактически оттачивание профессионального и концептуального уровня перед хоккейным чемпионатом. По оценкам Бурковского, хоккейный чемпионат — это контекст, в котором ресторанная отрасль Новосибирска может показать себя максимально эффектно.

— В контексте чемпионата именно ресторанная отрасль Новосибирска может быть для него репутационным локомотивом, — соглашается Максим Останин. — Общерусская кухня, сибирская, локализованная вариация русской кухни, кухни сибирских этносов, «дальние» национальные концепты — концентрация тем у нас достаточно плотна, чтобы запустить именно мотивацию гурманского туризма. Чтобы продвинуть Новосибирск как город, в который можно ехать за гастрономическими откровениями. В свете международного тренда «туризм впечатлений» это очень органично, очень актуально. Кроме того, развитость индустрии гостеприимства очень поднимает и инвестиционную привлекательность города.

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