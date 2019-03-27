Сделать город аппетитным

Итак, отельно-ресторанная индустрия Новосибирска чувствует себя хорошо. Причем, это «хорошо» — отнюдь не сон и нега, а вполне бодрый непокой. Как подчеркнул во вступительной речи Максим Останин, город неизменно привлекателен в плане развития общепита — и для местных дебютантов, и для проектов из других регионов, и для столичных брендов. Число площадок приближается к двум тысячам, в этой сфере сейчас трудятся около 25000 человек.

— Примечательно развитие этнического сектора: иранские, турецкие рестораны, — отметил он. — Динамично расширяются линейки авторских концептов: у Дениса Иванова, Яна Скопина. Не драматизируем мы и закрытие ресторанов, которые, казалось бы, вросли в уклад города, но вот ушли. Как «Мехико», например. Жизнь есть жизнь, все меняется.

Замминистра подчеркнуто назвал отрадным фактом то, что у общепитовской темы в Новосибирске есть сильный и многоплановый ресурс самосовершенствования — и образовательная подкачка в виде средних специальных и высших заведений, и информационный обмен в коллегиальных сообществах.

— Финансирование, кредитные преференции, гранты — эта привычная, традиционная форма поддержки, но рынку нужна еще и аналитическо-консультационная поддержка, — отметил Максим Останин. — Потому что отнюдь не все стартапы в ресторанном деле попадают в верный контекст, некоторые заведомо нежизнеспособны. Чтобы таких неудач было меньше, чтобы была выше доля эффективных начинаний, наше министерство намерено больше внимания уделять обучению — учить начинающих рестораторов точнее оценивать рынок, аналитично воспринимать конкурентов.

Министерство намерено бесплатно устраивать мастер-классы от ведущих рестораторов и отельеров, региональные и межрегиональные нетворкинги, формировать локальные образовательные программы. Второе направление, которое ведомство активно развивает, — поддержка предпринимателей на событийных площадках. Во-первых, речь о Деловом форуме «HoReCa. Перезагрузка: Отель. Ресторан. Туризм», он пройдет в Новосибирске 10-12 апреля 2019 года. Второе событие — Новосибирский Торговый Форум, который минпромторг планирует «вырастить» до международного уровня.

Спикеры пресс-конференции пояснили, что на форуме HoReCa будет насыщенная деловая программа, сконфигурированная в том числе и с учетом приближающегося хоккейного чемпионата. Будет очень авторитетное сообщество спикеров — ведущих рестораторов. Темы обещаны «горячие и сытные»: обсуждение трендов и путей развития отрасли, разговор об агрегаторах как об инструменте коммуникации с новыми клиентами. Готовится большой лекторий, где проговорят не только технологические и маркетиноговые аспекты HoReCa, но и культурологические, и юридические. Например, опыт других городов в борьбе с нелегальными средствами размещения. Вторая часть форума — выставка местных товаропроизводителей.

— Мы находимся на старте большого, амбициозного проекта — «Новый сибирский продукт», — пояснил Максим Останин. — Он будет развернут к июлю. Это макрорегиональный проект, идейное развитие концепта «Сделано в Новосибирске». Сейчас мы региональную составляющую обрисовали шире. И участникам будем предлагать комплекс мер в поддержке и продвижении. Участников представим уже в апреле, в рамках выставки. Форум и выставка — это, можно сказать, первый этап проекта.

Оба спикера солидарны в том, что ресторанный форум будет интересен представителям регионального пищепрома и агропрома. Причем предприятиям любым, вне зависимости от их масштаба. Торваропроизводители заинтересованы в дружбе с рестораторами, потому что к ним пробиться проще, нежели в торговые сети. А еще все это — фактически оттачивание профессионального и концептуального уровня перед хоккейным чемпионатом. По оценкам Бурковского, хоккейный чемпионат — это контекст, в котором ресторанная отрасль Новосибирска может показать себя максимально эффектно.