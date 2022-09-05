Рекламодателям

Портфель ипотеки в России в этом году впервые превысит портфель неипотечных кредитов

  • 05/09/2022, 15:30
В 2022 году соотношение розничных кредитов на российском рынке изменится.

К концу года портфель ипотеки достигнет рекордных 14,8 трлн рублей, а его доля составит 53% в общем портфеле кредитов физлиц, впервые превысив неипотечные кредиты, ипотека которые достигнут 12,9 трлн рублей. Об этом в рамках ВЭФ-2022 заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

По прогнозам ВТБ, по итогам 2022 года общий размер ипотечного портфеля в России с учетом приобретенных прав и секьюритизации может увеличиться на 15% и достигнет 14,8 трлн рублей, что станет рекордным показателем за всю историю ипотечного рынка. Основными факторами роста станут активное развитие государственных и региональных программ поддержки ипотечных заемщиков, снижение ключевой ставки и улучшение условий по базовым ипотечным программам, а также совместные инициативы банков и застройщиков, предусматривающие льготные условия кредитования.

Рынок необеспеченных кредитов (потребительские кредиты и автокредиты) в России в этом году развивается медленнее, чем в прошлом – во многом за счет сокращения продаж в первом полугодии на фоне высоких ставок. В результате, аналитики ВТБ не ожидают значительного роста портфеля неипотечных кредитов в целом по рынку – по итогам года он останется на уровне около 13 трлн рублей. Общий объем портфеля кредитов физлиц, включая секьюритизацию, может достичь 27,7 трлн рублей, увеличившись на 7% за счет активного роста ипотеки.

«В нашей стране население всегда в большей степени отдавало предпочтение потребительским кредитам на текущие финансовые нужды. Однако в последние несколько лет за счет активного снижения ставок, развития девелоперских проектов и благодаря мерам господдержки ипотека стала стремительно догонять необеспеченные кредиты. Этот год станет для российской розницы переломным, даже несмотря на турбулентность в экономике в первом полугодии. Ипотечный портфель на рынке впервые превысит неипотечный и в дальнейшем этот тренд будет только усиливаться. «Бум» строительства в нашей стране еще не пройден, а доля ипотеки в ВВП по-прежнему имеет значительный потенциал для роста», – заявил Анатолий Печатников.

Топ-менеджер добавил, что рынок ипотечного кредитования продолжит динамично развиваться с учетом цели увеличить объем жилищного строительства до 120 млн квадратных метров к 2030 году и улучшать условия проживания не менее 5 млн семей ежегодно. В результате, даже в этом году темпы выдачи ипотеки в России станут достаточно высокими, пусть и ниже, чем в рекордном 2021 году. По оценке ВТБ, ипотечные продажи российских банков по итогам всего года могут достичь 4,5-4,6 трлн рублей.

Фото с сайта vtb.ru

631

Рубрики :

Регионы: Регион не задан

Теги : рынок ипотеки Ипотечные кредиты ВТБ


Актуальный разговор

недвижимость в Новосибирске

Владимир Монагаров: Это наше место силы!

Все материалы
Лента новостей

Предпринимателям продлевают налоговые каникулы

05/09/2022, 17:50

В Новосибирске задержан глава турфирмы, организовавшей смертельный тур на Камчатку

05/09/2022, 17:40

Более 850 млн. рублей потребуется для обеспечения связью дорог Кузбасса

05/09/2022, 16:56

Кандидаты в Заксобрание играют в футбол и портят баннеры друг другу

05/09/2022, 16:37
Популярное

Внезапная смерть взрослых во сне

04/09/2022, 06:07

Продукты, влияющие на разжижение крови и препятствующие образованию тромбов

04/09/2022, 05:15

Исследования на мушках показали, что синий свет от электронных устройств ускоряет процесс старения

02/09/2022, 13:48

Новости компаний

ВТБ установит первые китайские банкоматы в сентябре

05/09/2022, 18:07

Эквайринг 2 в 1: больше транзакций – меньше ставка

05/09/2022, 17:20

Глава ВТБ Андрей Костин рассказал о вариантах разблокировки активов розничных клиентов

05/09/2022, 14:15

Новостройки Новосибирска

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Сентябрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска