Риэлтор похитила деньги у клиентов и банка

Октябрьский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении генерального директора ООО «Первый риэлторский центр» Екатерины Корниенко. Подсудимая признана виновной в том, что в период с 01.03.2020 по 11.03.2021 она под предлогом оказания риэлторских услуг в приобретении и продаже квартир потерпевших, не имея намерений исполнять взятые на себя обязательства, похитила принадлежащие им денежные средства, говорится в материалах суда. Еще в одном случае подсудимая похитила денежные средства банка в крупном размере. Ущерб по делу составил 15,3 млн рублей, сообщила прокуратура Новосибирской области.

В процессе расследования с целью возмещения причиненного ущерба наложен арест на имущество подсудимой на сумму более 7,6 млн рублей.

С учетом представленных стороной обвинения доказательств действия подсудимой квалифицированы судом как 8 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном и особо крупном размерах). Суд назначил женщине наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом 500 000 рублей.

Гражданские иски потерпевших будут рассмотрены в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор в законную силу не вступил. Его законность будет проверена прокуратурой Октябрьского района в предусмотренные законом сроки.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске передано в суд дело серийных похитителей автомобилей.