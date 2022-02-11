Портфель розничных кредитов ВТБ в Новосибирской области превысил 140 млрд рублей

Портфель кредитов физлиц ВТБ в регионе за год также вырос на 22% и превысил 140 млрд рублей.

На ипотеку приходится более половины объема выдач кредитных продуктов частным клиентам. За 2021 год этим инструментом воспользовались около 16 тысяч новосибирских семей, получив в ВТБ жилищных кредитов на сумму свыше 43,4 млрд рублей — на 30% больше, чем в 2020 году. Ипотечный портфель банка в регионе вырос на четверть и превысил 96,6 млрд рублей.

Одним из драйверов роста рынка ипотеки в 2021 году стала программа господдержки, действующая с 2020 года. В рамках программы с момента ее старта ВТБ провел в Новосибирской области 6,2 тыс. сделок почти на 15,8 млрд рублей. «Семейной ипотекой» в прошлом году воспользовались свыше 900 клиентов банка в регионе, оформив кредиты более чем на 3 млрд рублей. В 2021 году доля госпрограмм в региональных выдачах ипотеки ВТБ составила около 30%.

Остаются востребованы и кредиты наличными. В прошлом году около 39 тысяч жителей Новосибирской области оформили в ВТБ нецелевые кредиты почти на 28 млрд рублей. По сравнению предыдущим годом объем выдач в данном сегменте увеличился на 12%. Портфель кредитов наличными вырос на 16%, до 39,1 млрд рублей.

В сегменте автокредитования объем выдач превысил 870 млн рублей, портфель кредитов на покупку автомобилей по итогам года составил 1,3 млрд рублей.

Портфель кредитных карт ВТБ в регионе с начала года вырос на 15%, превысив 3 млрд рублей.

Портфель привлеченных средств розничных клиентов ВТБ в Новосибирской области за 2021 год вырос на 16% и превысил 100 млрд рублей. В сегменте классических пассивов с начала года объем средств физлиц на счетах ВТБ в регионе увеличился на 15% и превысил 64 млрд рублей. Объем вложений клиентов ВТБ в инвестиционные продуты за год прирос на 18% до 36 млрд рублей.