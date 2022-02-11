«AliExpress Россия» заплатит авторам за фото и видео о товарах в приложении

В российском приложении AliExpress стала доступна новая лента контента. Публикуя в ней записи о товарах с AliExpress, блогеры и простые пользователи могут заработать реальные деньги.

Оплату можно получить за публикации о товарах внутри приложения — трансляции, видеоролики и фото с обзорами. Как обещают разработчики, обновлённый дизайн сделает использование ленты более удобным, а новые виджеты упростят создание постов и обзоров.

Принять участие в тестировании, пройти обучение и получить доступ к возможностям монетизации через новую ленту AliExpress можно на специальной странице проекта.

В партнёрской программе участвуют 90 млн товаров. Посты автора в ленте видят все пользователи AliExpress, а не только его подписчики. Чем новее пост, тем он выше в ленте. После в алгоритме будет учитываться, на кого подписан пользователь.

Ленту тестировали в закрытом режиме с января 2022 года — количество покупок товаров после постов от пользователей выросло на 164%.

По словам представителей компании, клиенты будут получать комиссию от продаж в размере от 1 до 90%.