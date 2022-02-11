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«AliExpress Россия» заплатит авторам за фото и видео о товарах в приложении

  • 11/02/2022, 12:17
Автор:
«AliExpress Россия» заплатит авторам за фото и видео о товарах в приложении
Ранее комиссия выплачивалась блогерам за публикации в социальных сетях.

В российском приложении AliExpress стала доступна новая лента контента. Публикуя в ней записи о товарах с AliExpress, блогеры и простые пользователи могут заработать реальные деньги.

Оплату можно получить за публикации о товарах внутри приложения — трансляции, видеоролики и фото с обзорами. Как обещают разработчики, обновлённый дизайн сделает использование ленты более удобным, а новые виджеты упростят создание постов и обзоров.

Принять участие в тестировании, пройти обучение и получить доступ к возможностям монетизации через новую ленту AliExpress можно на специальной странице проекта.

В партнёрской программе участвуют 90 млн товаров. Посты автора в ленте видят все пользователи AliExpress, а не только его подписчики. Чем новее пост, тем он выше в ленте. После в алгоритме будет учитываться, на кого подписан пользователь.

Ленту тестировали в закрытом режиме с января 2022 года — количество покупок товаров после постов от пользователей выросло на 164%.

По словам представителей компании, клиенты будут получать комиссию от продаж в размере от 1 до 90%.

Фото: flickr.com — quy nam

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : приложение пользователи заработок AliExpress


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