Госдума поддержала предложение о пожизненном административном надзоре за педофилами

По словам Ирины Яровой, административный надзор может осуществляться в том числе с применением современных средств контроля, а также сопровождаться запретом на посещение общественных мест и использование социальных сетей для тех лиц, которые уже находятся под административным надзором за подобные преступления. Инициативы поддерживают МВД, Верховный суд и Роскомнадзор.

Законопроект об усилении мер защиты детей от преступлений против половой неприкосновенности может быть рассмотрен ГД 15–16 февраля, уточнила парламентарий.

— Должно быть комплексное решение вместе с ФСИН, Минздравом, Минтруда, Минцифры, Роскомнадзором. Оно касается и ранее судимых лиц при несоблюдении ими ранее установленных режимов, — отметила Ирина Яровая на заседании рабочей группы по подготовке соответствующего законопроекта.

Напомним, 8 февраля вступил в силу закон о пожизненном наказании для педофилов. Он предусматривает максимальное наказание за повторное совершение насильственных действий сексуального характера в отношении всех несовершеннолетних, а не только не достигших 14 лет. Пожизненный срок будет предусмотрен и для ранее не привлекавшихся по статьям об изнасиловании за аналогичные преступления в отношении двух и более несовершеннолетних, а также в случае, если указанное преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.