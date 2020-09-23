Портфель заказов «Элсиба» — 7,6 млрд рублей

Маркерным соперником в этой экспансии руководство «Элсиба» называет «Электросилу» — культовый еще с 1920-х ленинградско-петербургский завод, бывший в СССР практически олицетворением электрификации, ее брендом-синонимом.

Как пояснил Дмитрий Безмельницын, генеральный директор НПО «Элсиб» ПАО, на тематическое поле знаменитого питерского завода его предприятие вышло в ходе поступательного развития ассортиментной линейки.

— Прежде нашей основной, можно сказать, титульной продукцией были машины для городских теплоэлектроцентралей — на 60-120 мегаватт. А у «Электросилы» продукционный масштаб гораздо больше — там была специализация на изготовлении машин для ГРЭС — с большей мощностью — на 200-300 мегаватт и на оборудовании для атомных станций. Это, соответственно, восьмисотки и миллионники.

От среднего к большему

По признанию Дмитрия Безмельницына, «Элсиб» и на прежнем, еще не расширенном тематическом поле смотрелся весьма уверенно, ибо агрегаты в 60-120 мегаватт (как на новосибирских ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4) — это в российской энергетике, так сказать, товар постоянного спроса.

— Такие станции есть в любом городе, — рассуждает Дмитрий Безмельницын. — Потому логично и наше доминирование в этом сегменте. По этой теме наша доля на общероссийском рынке достигает 60%. Но сейчас мы активно выходим на тематическое поле «Электоросилы». Например, на красноярскую ТЭЦ-3 мы поставили машину мощностью 200 мегаватт. Сейчас мы готовим поставку машины мощностью 220 мегаватт на Томь-Усинскую ГРЭС, мощностью 165 мегаватт на Назаровскую ГРЭС, еще одна наша машина в 165 мегаватт уже работает в Краснодаре — на Краснодарской ПГУ. В общем, мы очень активны сейчас — увеличиваем и долю рынка своей традиционной продукции, а также пытаемся и взять долю рынка, который был традиционным для нашего основного конкурента — петербургского завода «Электросила». Причем в некоторых проектах мы, так сказать, состоим в технологическом соседстве. Например, так обстоит дело по Калининградской генерации. «Электросила» туда поставила четыре 40-мегаваттных машины. Мы поставили туда 8 машин мощностью 90 мегаватт, 3 машины мощностью 60 мегаватт. И наши машины там работают в сопряжении с газовыми турбинами General Electric. И все требования для работы в составе турбоагрегата мы выполнили. Кстати, мы по мощности вообще забрали 85% машин Калининградской генерации. В общем, в самой западной точке России мы теперь лидируем.

Как отметил Дмитрий Безмельницын, максимальная федерализация бренда ELSIB — факт объективный и свершившийся, сейчас на очереди продвижение уже в мировой клуб производителей.

— В гидроэнергетике России треть установленной мощности вырабатывают гидрогенераторы «Элсиба», — констатирует Безмельницын. — Сейчас мы по контракту изготавливаем машину для Иркутской ГРЭС, один гидрогенератор мы уже отгрузили, в активной стадии находится отгрузка второго и еще две машины будут. Для Майнской ГЭС работаем. Майнская ГЭС — это очень серьезная станция. Она контррегулятор уровня воды в Енисее и этим помогает еще и Саяно-Шушенской станции. Она очень важна и в гидротехническом, и в энергетическом плане. Мы изготавливаем уже третий по счету стартер для Бухторминской ГЭС, расположенной недалеко от Усть-Каменогорска и входящей в холдинг «Казцинк». Изготавливаем стартер перепадной ГЭС Ингури (Грузия).

Продвижение же на дальнезарубежный рынок будет происходить в контексте партнерства с Росатомом — компанией, чье конкурентное пространство описывается уже на уровне континентов.

— В атомной энергетике сам клуб стран-соперников очень маленький, — поясняет Дмитрий Безмельницын. — Это США со своим «Вестингаузом», Россия и Франция. Даже Китай в этом сообществе, как ни странно, отсутствует. Соответствующая индустрия у КНР есть, но пока она обслуживает только их внутренний рынок, только китайские АЭС. На международном же рынке китайское атомное машиностроение, можно сказать, пока масштабно не представлено. Поэтому для нас обслуживание заказов Росатома — это ситуативный шанс массированного выхода на международный рынок, совершенно новый масштаб эффектной «засветки» бренда. Заказы по столь серьезному направлению — повод для здоровой гордости, но столь же динамично растет портфель заказов по гидронаправлению, по турбонаправлению. И сервисно-ремонтный сектор тоже растет.

Аргумент универсальности

По мнению Дмитрия Безмельницына, в международном конкурентном сообществе завод никакого неуюта не ощутит, ибо организационная специфика отечественной электроагрегатной промышленности изначально дала ему хорошую состязательную комплекцию.

— Дело в том, что оргструктура этой отрасли в России уникальна на фоне остального мира, — поясняет Безмельницын. — Мы — предприятие полного технологического цикла: от разработки до шеф-монтажа и сервиса. За рубежом подобных предприятий нет в принципе — там эту тему в полном технологическом цикле никогда не прорабатывали, только в кооперации нескольких предприятий. В СССР же развитие таких предприятий всегда шло с прицелом на максимальную самодостаточность. Естественно, это не отрицает и институт заводов-смежников. Например, наш основной смежник — АО «Уральский турбинный завод».

На Сибирский федеральный округ сейчас приходятся 25% «элсибовского» портфеля заказов НПО «ЭЛСИБ».

— 25% — да, не самая монументальная доля, — рассуждает Дмитрий Безмельницын. — Но это именно крупные проекты: Майнская ГЭС, Иркутская ГЭС. Наши заказчики — основные энергосистемы страны. Это Русгидро, это предприятия, входящие в структуру Росатома, крупные промышленные предприятия, имеющие собственную генерацию, смежные предприятия, предприятия теплоснабжения. Например, доля заказов от «Сибирской генерирующей компании» в портфеле «Элсиба» составляет 7%. Сейчас в производстве у нас находятся 6 гидрогенераторов и 12 турбогенераторов. А двигателей только атомного исполнения законтрактовано 122 машины. На сегодня контрактация составляет 7,6 млрд. Относительно 2018 года она увеличилась в 5 раз. В 2018-м инвестиционная программа у нас была в 60 млн и ремонтная — в 109 млн (подрядный и хозяйственный способ). А нас следующий, 2021 год у нас заложены ресурсы в 700 млн рублей на инвестиции и на ремонты. Причем в ремонтах более 100 млн приходятся на подрядный способ. На период 2018-2024 годов инвестиционная программа составляет около 3 млрд. Для такого относительно небольшого предприятия, как наше, это очень внушительная пропорция.

Много и надолго

Дмитрий Безмельницын признался, что самым трудным периодом в новейшей истории предприятия был хронологический отрезок 2014-2018 годов. Потом началась белая полоса, обусловленная тем, что энергосистемам России и стран СНГ понадобилось массированное обновление технической базы — создававшаяся синхронно, в комплексе, она и состарилась практически одновременно. То есть энергетика вышла на поколенческий рубеж. И это создало массированный потребительский запрос.

Сам директор «Элсиба» эту ситуацию и судьбу предприятия описывает компактной метафорой — образом асфальтового завода возле автобана.

— Завод в 1953-м был построен под решение задач по электрификации Сибири, переживавшей в послевоенные годы настоящий цивилизационный рывок — индустриализация плюс урбанизация. А это, в свою очередь, обуславливало неутолимый энергоголод. Мы и должны были помогать в его утолении. Эта задача решалась на протяжении трех десятилетий — с 1950-го до 80-х. Мы были словно асфальтовый завод, экстренно устроенный рядом со строящимся шоссе. Итак, шоссе проложили, по нему бойко ездят. И асфальтовый завод на обочине вроде бы уже и не при деле. Но шоссе укатали, покрытие износилось, возникли трещины. И асфальтовый завод снова нужен — очень к месту он у обочины остался! Так и с нашим заводом получилось — он вновь в контексте горячих потребностей.

Потому, как подчеркнул Дмитрий Безмельницын, ростовая динамика «Элсиба» долгосрочна.

— В этом году мы обеспечим рост 35-40% к прошлому году, и аналогичный рост ожидается в 2021-м к показателям 2020-го, — сказал он. — В 2019-м наша выручка от реализации составила 2 млрд 334 млн рублей, а чистая прибыль — 42 млн. Ожидания на конец 2020-го — 3 млрд 294 млн рублей выручки от реализации и 72 млн чистой прибыли. Планы на 2021-й — 4 млрд 250 млн и 230 млн рублей соответственно. Не исключаю, что и 2022-й к 2021-му мы завершим таким же динамичным ростом. Да, прирастать в год на треть, на 35% — это достаточно серьезная задача. Это вызов и для материальной части любого предприятия, и для трудового коллектива. Вся система управления предприятием подвергается проверке. Но рост для нас — это долгоиграющий тренд. Ибо работой мы, объективно говоря, обеспечены на долгие годы: за 30-40 лет мы должны переоснастить всю энергетику России.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО НПО «Элсиб»