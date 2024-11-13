Порядка 700 км линий связи проведено при поддержке «Россети Новосибирск»

В Новосибирской области за девять месяцев 2024 года удалось значительно улучшить качество интернета в четырех городских округах и 28 районных центрах из 30. Это стало возможным благодаря соглашениям, достигнутым между компанией «Россети Новосибирск» и интернет-провайдерами, в рамках которых было проложено около 700 км связи.

Хотя проблема нелегального подвеса оптоволокна по-прежнему актуальна в регионе и в России в целом, энергетикам «Россети Новосибирск» удалось заключить соглашения с большинством операторов о законном размещении волоконно-оптических линий связи. В результате легализовано использование оптоволокна на 112 373 опорах линий электропередачи (ЛЭП) протяженностью свыше 4 343 км, что позволяет обеспечить интернетом как сельские территории, так и важные социальные объекты.

Сотрудничество сетевой организации с провайдерами способствует снижению затрат на создание инфраструктуры и ускоряет развертывание интернета в удалённых районах. Это повышает доступность высокоскоростного интернета для граждан и бизнеса, улучшает качество связи и способствует развитию цифровой экономики. Легальный подвес не наносит вреда электробезопасности, так как проводится с соблюдением всех необходимых норм и технических условий.

Тем не менее, не все игроки на рынке телеком-услуг понимают важность совместной работы с энергетическими предприятиями. Ненадёжные провайдеры продолжают незаконно устанавливать оптику на электросетях и избегать легализации своих действий. В связи с этим «Россети Новосибирск» продолжит борьбу с незаконным использованием энергообъектов для размещения ВОЛС.