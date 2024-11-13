В 2025 году субсидии на ЖКХ Новосибирской области составят 563 млн рублей

В 2025 году Новосибирская область получит более 563 млн. рублей субсидий на реализацию мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры (сети, котельные, водоснабжение и т.д.). Об этом сообщил депутат Госдумы от региона Виктор Игнатов.

— В 2025 год трансферт нашему региону из госбюджета на эти цели запланирован в размере 563 199.5 тысяч рублей. На 2026 год запланировано 626 004.5 тысяч рублей, в 2027 году — 819 393,0 тысячи рублей, — рассказал он.

Он добавил, что Омской области на те же цели в 2025 году запланировано выделить 533,1 млн рублей, Красноярскому краю — 622,8 млн рублей.

Проект бюджета РФ на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов будет рассматриваться во втором чтении 14 ноября 2024 года.

23 октября председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе правительственного часа предложил направить дополнительно порядка 1 трлн. рублей российским регионам, нуждающимся в модернизации изношенной инфраструктуры ЖКХ.

В Новосибирской области действует региональная программа по модернизации коммунальной инфраструктуры на 2023-2027 годы. В программу включено более 50 объектов на основе заявок муниципальных образований.

С 2022 года в Новосибирске реализуется десятилетняя инвестиционная программа СГК в теплосетевом комплексе. За эти годы СГК вложила в город 47,3 млрд рублей. Это 43% от запланированных инвестиций (96,3 млрд). По данным СГК, в 2024 году в Новосибирске перекладывается максимальный за последние лет 20 объем теплосетей — порядка 75 км.

Ранее редакция рассказывала, что сложная ситуация с отоплением в Новосибирске сохранится несколько лет. Причина — накопившийся недоремонт сетей.