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Биологические отходы предлагают захоранивать на полигонах в Новосибирской области

  • 13/11/2024, 09:30
Автор: Юлия Данилова
Биологические отходы предлагают захоранивать на полигонах в Новосибирской области
Кроме того, в регионе хотят создать систему сборки и доставки на утилизацию биоматериалов, образующихся в хозяйствах у граждан

В Новосибирской области продолжается работа по ликвидации скотомогильников. После обследования территории в регионе на начало 2022 года были выявлены 808 скотомогильников и термических ям, из них 9 ― с сибирской язвой. Как отметил на заседании аграрного комитета регионального парламента начальник управления ветеринарии Новосибирской области Олег Рожков, за 2022-2023 годы ликвидированы 348 скотомогильников, в 2024 году — еще 186. На данный момент на территории региона остались 274 скотомогильника.

— После проведенной работы появилась возможность использовать 164 тысячи гектаров земли, — подчеркнул Рожков.

гибель коров

В районе Новосибирской области введен режим повышенной готовности

Кроме того, по решению суда сельхозпредприятие, на территории которого находится единственный в области необустроенный скотомогильник с сибирской язвой, обязали провести необходимые работы до 1 июня 2025 года.

Депутат Заксобрания, председатель ЗАО «Племзавод «Ирмень» Олег Бугаков поинтересовался у представителей ветнадзора, что делать сегодня животноводческим предприятиям и где захоранивать биологические отходы:

— Скотомогильники ликвидировали, и что теперь делать?

Олег Рожков сообщил, что есть несколько вариантов решения этого вопроса.

— Можно устанавливать крематоры. Сейчас они есть у 96 сельхозпредприятий области. Это немного, но большой объем биологических отходов утилизируется. Из 29 тысяч тонн образуемых биологических отходов 2,5 тысячи утилизируются в неспециализированных предприятиях. Как правило, это скотомогильники или термические ямы, — добавил он. — В основном такие отходы образуются на небольших сельхозпредприятиях и у населения.

При ликвидации скотомогильника сельхозпредприятия должны сами определять и организовывать способы уничтожения биологических отходов. Это установлено законодательством.

— В области также работают 5 предприятий, которые занимаются утилизацией биоматериалов, есть специализированная компания в Сокуре (ООО «Надежда». — Ред.), она в советское время обслуживала более половины области, — отметил Олег Рожков. — Для утилизации биологических отходов, которые образуются у граждан, необходима система сбора и доставки материала на эти предприятия. Мы считаем, что целесообразно рассмотреть возможность утилизации биологических отходов на полигонах ТКО. Там есть дороги, электроэнергия, санитарно-защитная зона. Для бюджета это более экономично. Сейчас один из таких проектов рассматривается в Чулымском районе.

Каким образом эту работу планируется организовать на полигонах ТКО, начальник управления ветеринарии Новосибирской области не уточнил. Редакция Infopro54 направила запрос в управление для получения более конкретной информации.

В Новосибирской области пятый год сокращается поголовье коров

В Новосибирской области пятый год сокращается поголовье коров

По мнению экс-министра сельского хозяйства Новосибирской области, экс-директора по развитию ГК «Горкунов» Василия Пронькина, тема захоронения биологических отходов наиболее актуальна не для сельхозпредприятий, а для сельских жителей. Эксперт отметил, что в хозяйствах новосибирцев содержатся несколько десятков тысяч коров, овец, птица, а также домашние животные.

— У нас в регионе около 800 сел, которые не имеют работодателя, в том числе занимающегося животноводством. Никто из сельских жителей не поедет сдавать умершую собачку или отходы забитых животных за десятки километров на полигон ТКО или на специализированное предприятие. В лучшем случае люди договорятся с котельной и сожгут эти отходы, хотя это неправильно. Но практика показывает, что большая часть таких отходов будет выброшена в ближайший лес, — констатирует Василий Пронькин. — Мы уже проходили эту ситуацию с утилизацией твердых коммунальных отходов и снова с ней столкнемся, когда в лесах придется ликвидировать несанкционированные свалки, в том числе содержащие биологические отходы. Трупы, кожа, головы животных будут валяться вокруг населенных пунктов. Мы можем получить гораздо больше проблем, чем сейчас. Я лично этого боюсь.

По словам собеседника Infopro54, более целесообразно было бы сохранить те скотомогильники, которые отвечали требованиям безопасности, передать их на баланс муниципалитетам и выделить соответствующее финансирование. Это с большей долей вероятности позволило бы поддерживать порядок с утилизацией биологических отходов.

— Ликвидировать скотомогильники, термические ямы несложно. Проблема ― что дальше делать с отходами? Чтобы сформировать систему сбора таких отходов у населения, нужно понять, как их собирать, кто этим будет заниматься и что он получит при осуществлении этой деятельности, — комментирует Пронькин. — Попытка создать такую систему уже предпринималась на уровне государства, но не прижилась, так как в ней нет экономики. Это утопия, которая нас заводит в словесный блуд.

Напомним, в 2020 году в РФ было принято решение прекратить строительство и ввод в эксплуатацию новых скотомогильников на территории страны, а также ликвидировать существующие. Требование распространяется на сибиреязвенные захоронения.

Ранее редакция сообщала о том, что головы коров нашли в мусорных баках в Новосибирске, а также потроха других сельхозживотных. Жители жаловались, что в кладбище превратился берег озера на МЖК в Новосибирске. Повсюду валялись кости, шкуры и головы крупного рогатого скота. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

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Рубрики : Право&Порядок Власть Агропром

Регионы: Новосибирск

Теги : Утилизация опасных отходов скотомогильники сибиреязвенные захоронения полигон ТКО биологические отходы


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