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Порядка 830 миллионов рублей вложило АО «РЭС» в ремонт электросетей Новосибирской области в 2023 году

  • 13/02/2024, 11:43

Энергетики провели техобслуживание и ремонт 1300 км линий электропередачи и свыше 800 высоковольтных подстанций.

Порядка 830 миллионов рублей вложило АО «РЭС» в ремонт электросетей Новосибирской области в 2023 годуВ АО «РЭС» подвели итоги реализации ремонтной программы электросетей Новосибирской области в 2023 году. Энергетики провели техобслуживание и ремонт 1300 км линий электропередачи и свыше 800 высоковольтных подстанций. На выполнение программы компания направила порядка 830 млн рублей, что на 20% превышает показатели предыдущего отчетного периода.

Мероприятия ремонтной программы необходимы для поддержания оборудования в нормативном состоянии, подготовки электросетевого комплекса к зимним пикам нагрузок и являются важнейшим фактором сохранения системной надежности электросетевого комплекса региона. В 2023 году новосибирские энергетики с превышением плана реализовали большинство целевых программ:

  • обновили почти 32 км грозотроса в рамках капитального ремонта ВЛ 35-110 кВ;
  • провели замену 2041 полимерного изолятора ВЛ на стеклянные;
  • заменили 654 единицы опорно-стержневой изоляции на полимерную на подстанциях;
  • установили 529 ограничителей перенапряжения вместо вентильных разрядников.

Чтобы свести к минимуму риски технологических нарушений из-за падения веток и деревьев на провода расчищено более 1150 гектаров трасс ЛЭП и вырублено почти 15000 деревьев.

Все работы по обслуживанию и ремонту объектов электросетевого хозяйства специалисты АО «РЭС» выполнили не только в срок, но и с существенной положительной динамикой относительно плановых значений и фактического уровня прошлого года. В среднем показатели реализации ремонтной программы в 2023 году на 27% превысили план. Своевременное и качественное исполнение производственных программ позволило энергетикам обеспечить стабильное функционирование электросетей и повысить надежность электроснабжения потребителей Новосибирской области с населением около 2,8 млн человек.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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Рубрики :

Регионы: Новосибирcк

Теги : энергетика электроснабжение АО «РЭС»


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