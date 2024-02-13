Порядка 830 миллионов рублей вложило АО «РЭС» в ремонт электросетей Новосибирской области в 2023 году

В АО «РЭС» подвели итоги реализации ремонтной программы электросетей Новосибирской области в 2023 году. Энергетики провели техобслуживание и ремонт 1300 км линий электропередачи и свыше 800 высоковольтных подстанций. На выполнение программы компания направила порядка 830 млн рублей, что на 20% превышает показатели предыдущего отчетного периода.
Мероприятия ремонтной программы необходимы для поддержания оборудования в нормативном состоянии, подготовки электросетевого комплекса к зимним пикам нагрузок и являются важнейшим фактором сохранения системной надежности электросетевого комплекса региона. В 2023 году новосибирские энергетики с превышением плана реализовали большинство целевых программ:
Чтобы свести к минимуму риски технологических нарушений из-за падения веток и деревьев на провода расчищено более 1150 гектаров трасс ЛЭП и вырублено почти 15000 деревьев.
Все работы по обслуживанию и ремонту объектов электросетевого хозяйства специалисты АО «РЭС» выполнили не только в срок, но и с существенной положительной динамикой относительно плановых значений и фактического уровня прошлого года. В среднем показатели реализации ремонтной программы в 2023 году на 27% превысили план. Своевременное и качественное исполнение производственных программ позволило энергетикам обеспечить стабильное функционирование электросетей и повысить надежность электроснабжения потребителей Новосибирской области с населением около 2,8 млн человек.
Фото предоставлено пресс-службой компании
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