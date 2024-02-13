«Собрал аптечку для террористов»: ФСБ задержала студента, который финансировал ИГИЛ* из Сибири

Очередной поклонник международной террористической организации «ИГИЛ», деятельность которой запрещена на территории России, попался оперативникам ФСБ после отправки посылки.

― Вдохновившись идеологией и практикой насилия, студент одного из вузов региона через Интернет установил контакт с представителями «ИГИЛ*». В ходе продолжительного общения молодой человек выразил желание выехать в Сирию и вступить в ряды терорганизации, а также готовность оказать любую поддержку террористам, ― рассказали Infopro54 в пресс-службе УФСБ по Алтайскому краю.

Кураторы из-за рубежа попросили сибиряка собрать им аптечку первого эшелона и отправить по указанному адресу. Студент очень ответственно подошел к заданию, купил необходимые медикаменты и оплатил доставку. Правда груз до пункта назначения не добрался, но зато до отправителя добрались правоохранители.

― В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий почтовое отправление своевременно изъято оперативными сотрудниками ФСБ, ― уточнили в ведомстве.

В отношении юноши возбудили уголовное дело по статье «Покушение на финансирование терроризма». Суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее редакция рассказывала, что житель Омска отправился в тюрьму на 16 лет из-за поджога объектов на железной дороге.

*Террористическая организация, запрещенная на территории РФ.