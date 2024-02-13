Как мошенники обманывают жильцов при поверке счетчиков

По словам коммерческого директора «Росводоканал-Липецк» Анны Полянской, одна из наиболее распространенных хитростей связана с фиктивной поверкой счетчиков, передает издание «Лента.ру». В таком случае мошенник пытается убедить хозяина квартиры в неисправности устройства необходимости провести поверку безотлагательно, иначе ему грозит оплата по нормативам или вообще за всех неплательщиков в доме.

— Средняя цена услуг таких горе-проверяльщиков — 1,5-2 тыс. руб. Естественно, после их визита, счетчик так и остается неповеренным, — пояснила эксперт и добавила, что в среднем по стране поверка счетчика у сертифицированной организации стоит всего 300-600 рублей.

Анна Полянская также сообщила о мошеннической схеме, при использовании которой мошенники незаметно срывают пломбу на счетчике, а после начинают сыпать угрозами, что доложат о ее отсутствии в управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию. А за это, как известно, полагается штраф за незаконное потребление воды в размере 15-30 тысяч рублей.

Однако «проверяющий» попутно предлагает решить проблему за дополнительную плату в размере 2-3 тыс. руб и обещает «закрыл глаза» на сорванную пломбу.

Специалист уточнила, что законом действительно предусмотрена ответственность за срыв пломбы. И, если такая проблема существует, то исполнитель коммунальных услуг должен составить акт о несанкционированном вмешательстве в работу прибора учета. Тогда плата за потребленную воду будет рассчитываться с применением коэффициента «10» и предъявляться к оплате в составе ежемесячно предъявляемых квитанций.

Полянская добавила, что контролер не вправе взимать денежные средства, так как это административная ответственность.

Кроме того, коммерческий директор «Росводоканал-Липецк» предупредила, что аферисты часто настаивают, что счетчик сломан и предлагают переустановить его на месте. В таких случаях новый прибор у «проверяющего» всегда с собой, и стоит он от 4-6 тыс. руб. за сам прибор и 3-4 тыс. за его установку. Однако самый дешевый счетчик на воду стоит около 900 руб., а работы по его замене начинаются от одной тысячи рублей, добавила она.

И последняя по популярности схема состоит в предложении забронировать новый, суперточный и экономичный счетчик по интересной цене. В результате мошенники берут у жертвы предоплату и исчезают.

— Мастер никогда не приходит менять счетчики сам, а только при наличии письменной заявки от клиента, — заключила Анна Полянская.

Ранее редакция сообщала, что аферисты придумали новую схему обмана с помощью приложений мобильного банка.