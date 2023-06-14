Порядок действий при возврате билетов на поезд, в том числе невозвратных

Часто пассажиры оформляют проездные документы заранее, так как это выгоднее, поскольку цена на такие билеты значительно ниже, чем на билеты, купленные в последний момент. Но, бывают случаи, когда поездку нужно отменить. Если вы оказались в такой ситуации, то вы можете вернуть часть средств (до 40 процентов) за оплаченную поездку, в том числе это касается и билетов, которые не подлежат возврату.
Возвратные билеты
Если проездные документы подлежат возврату, то производятся следующие удержания:
Далее, стоимость зависит от времени сдачи, а именно:
Билеты, не подлежащие возврату
По таким билетам возврат осуществляется только при отмене поездки по уважительным причинам. Это стоимость билета за минусом платы за оформление проездного документа и стоимости спального места в вагоне. Также вернут оплату постельного белья и услуг РЖД (к примеру, питание или провоз животных).
Даже при отсутствии уважительных причин для отмены поездки, вы имеете право получить деньги за оплаченное постельное белье и дополнительные услуги.
Оформление возврата производят в кассе любого вокзала, существуют даже специальные кассы, предназначенные для этих целей. Также при покупке билета на сайте перевозчика возврат оформляется в месте оформления.
Требуется предоставить:
Если вы хотите вернуть билет, не подлежащий возврату по уважительным причинам, вам необходимо написать претензию в кассе РЖД (до 5 дней после отправления поезда). При этом нужно предоставить следующие документы:
В этой ситуации возврат оформляется только в кассе вокзала, с которого отправлялся поезд. Если время после ухода поезда не превысило трех часов, а с момента отправления уже прошло 20 минут, деньги перечисляются на карту или выдаются наличными.
В противном случае, оформляется претензия и срок поступления средств может достигать 60 дней.
Как видите, перевозчики учитывают непредвиденные ситуации пассажиров, поэтому при грамотном обращении с проездными документами можно получить компенсацию за неиспользованные билеты.
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