Порядок действий при возврате билетов на поезд, в том числе невозвратных

Часто пассажиры оформляют проездные документы заранее, так как это выгоднее, поскольку цена на такие билеты значительно ниже, чем на билеты, купленные в последний момент. Но, бывают случаи, когда поездку нужно отменить. Если вы оказались в такой ситуации, то вы можете вернуть часть средств (до 40 процентов) за оплаченную поездку, в том числе это касается и билетов, которые не подлежат возврату.

На что можно рассчитывать при сдаче проездных документов в кассу

Возвратные билеты

Если проездные документы подлежат возврату, то производятся следующие удержания:

Сервисный сбор РЖД, в размере 2,6 руб.;

Сбор сайта-агрегатора (в случае покупки через подобные сервисы);

Сбор за оформление возврата.

Далее, стоимость зависит от времени сдачи, а именно:

При отказе от поездки не меньше, чем за 8 часов до отхода поезда осуществляется полная компенсация поездки, за исключением платы за оформление билета

Если вы сдали билет за период с 2 до 8 часов до отправления, с вас еще удержат половину стоимости спального места, сумма возврата при этом составляет от 60 до 70 процентов оплаченной суммы.

Также можно вернуть часть средств, если вы решили оформить возврат менее чем за 2 часа до отправления или вовсе после него. В таком случае вы получите не более 40 процентов от стоимости билета.

Если после отправления поезда прошло более двенадцати часов, проездные документы подлежат возврату только при наличии весомых обстоятельств.

Билеты, не подлежащие возврату

По таким билетам возврат осуществляется только при отмене поездки по уважительным причинам. Это стоимость билета за минусом платы за оформление проездного документа и стоимости спального места в вагоне. Также вернут оплату постельного белья и услуг РЖД (к примеру, питание или провоз животных).

Даже при отсутствии уважительных причин для отмены поездки, вы имеете право получить деньги за оплаченное постельное белье и дополнительные услуги.

Порядок выдачи денежных средств за отмененную поездку

Оформление возврата производят в кассе любого вокзала, существуют даже специальные кассы, предназначенные для этих целей. Также при покупке билета на сайте перевозчика возврат оформляется в месте оформления.

Требуется предоставить:

Документ, подтверждающий личность (паспорт);

Проездной документ;

Талон на посадку или номер заказа, в случае покупки билета в онлайн кассе перевозчика

Если вы хотите вернуть билет, не подлежащий возврату по уважительным причинам, вам необходимо написать претензию в кассе РЖД (до 5 дней после отправления поезда). При этом нужно предоставить следующие документы:

Паспорт пассажира, который приобрел проездной документ;

Номер заказа (14 знаков), билет или купон;

Документ, который дает подтверждение вашего отсутствия в указанную дату. Если это справка от врача, то в ней обязательно должна быть дата, соответствующая дате поездки, если больничный лист – период времени, включающий дату отправления поезда.

Что делать, если билет нужно вернуть после отправления поезда

В этой ситуации возврат оформляется только в кассе вокзала, с которого отправлялся поезд. Если время после ухода поезда не превысило трех часов, а с момента отправления уже прошло 20 минут, деньги перечисляются на карту или выдаются наличными.

В противном случае, оформляется претензия и срок поступления средств может достигать 60 дней.

Как видите, перевозчики учитывают непредвиденные ситуации пассажиров, поэтому при грамотном обращении с проездными документами можно получить компенсацию за неиспользованные билеты.