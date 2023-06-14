В Новосибирской области выросли цены на экскурсионные услуги

Поездка на отдых на Черноморское побережье России в мае 2023 года стала дороже на 26,6%, сообщает Новосибирскстат. Что касается зарубежного туризма, то максимальное повышение цен зарегистрировано на поездки в страны Закавказья на 28,8%, в Турцию – на 10,3%, в Египет – на 6,5%. Подешевела поездка в отдельные страны Средней Азии на 6,2%, в Беларусь – на 4,9%, в ОАЭ – на 3,7%.

Повысилась стоимость проезда в купейном вагоне скорого фирменного поезда дальнего следования на 11,6%, в плацкартных вагонах скорого фирменного и нефирменного поезда – на 13,9%. Дешевле стала стоимость проезда в купейном вагоне скорого нефирменного поезда дальнего следования на 3,6%.

Подорожал отдых в санатории на 2,4%, в доме отдыха – на 2,8%.

Ранее редакция сообщала, что эксперты тур-индустрии составили список мест отдыха в Новосибирской области.