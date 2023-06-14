Губернатор рассказал о мерах господдержки аграриев

Губернатор Андрей Травников принял участие в отчётной XXXIII конференции Совета Ассоциации крестьянских фермерских хозяйств и сельхозкооперативов Новосибирской области (АККОН).

– В связи с неблагоприятной ценовой ситуацией на зерновом рынке аграрии региона получили с начала 2023 года из федерального и областного бюджетов суммарно 552 млн рублей. Этой мерой поддержки на сегодня воспользовались 297 предприятий, в том числе малых форм – К(Ф)Х и ИП – больше ста. Скорее всего, и в этом году нам придётся принимать какие-то решения, потому что засуха просто страшная. Основное, над чем работает сегодня наш минсельхоз – расчёт сумм и правила предоставления мер поддержки для компенсации затрат на приобретение и транспортировку кормов. Всего в рамках действующей государственной программы Новосибирской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области» с начала 2023 года доведено до наших аграриев 2,7 млрд рублей, в том числе 1,4 млрд рублей за счёт средств федерального бюджета. Можно говорить, что по итогам года объём господдержки аграриев перевалит за 5 млрд рублей. Кроме того, продолжат работать все ныне действующие региональные и федеральные программы развития сельских территорий – дороги, благоустройство, строительство служебного жилья, газификация и догазификация, программа «Чистая вода», водоснабжение и водоочистка и так далее, – отметил глава региона.