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Поселок Садовый получит участки под инфраструктуру

Земли для строительства в двух микрорайонах поселка предоставляли льготникам, в том числе многодетным семьям.
  • 14/08/2019, 17:47
Автор: Евгения Серёгина
Поселок Садовый получит участки под инфраструктуру
На двух земельных участках планируется построить дороги, третий предназначен для строительства станции водоподготовки

Новосибирская область передает в собственность Новосибирскому сельскому району в безвозмездное пользование три земельных участка общей площадью 522,9 тысячи кв. м. Об этом говорится в распоряжении губернатора Андрея Травникова №262-рп от 16.07.2019.

— В соответствии со статьей 19 Земельного кодекса Российской Федерации, закона Новосибирской области «Об отдельных вопросах регулирования земельных отношений на территории Новосибирской области», с учетом предложения администрации Новосибирского района, по согласованию с заксобранием области: передать безвозмездно в муниципальную собственность Новосибирского района находящиеся в государственной собственности Новосибирской области земельные участки,  говорится в тексте распоряжения.

Участки, о которых идет речь, находятся на территории Станционного сельсовета и предполагаются для строительства дорог и станции водоподготовки в поселке Садовый. Напомним, что в 2011 году земельные участки в Садовом были предоставлены льготникам под строительство жилья, без необходимой инфраструктуры. В 2019 году региональный парламент принял решение о передаче земельных участков — 50 га — под сооружение инфраструктурных объектов из областной собственности в районную. Эти планы подтверждают и в администрации Новосибирского района.

— План мероприятий «Инфраструктурное обустройство микрорайонов «Северный» и «Центральный» поселка Садовый» предусматривает развитие водо- и газоснабжения и водотведения, а также дорожных сетей на территории микрорайонов,  сообщает редакции замглавы района Денис Рудаков.  Земельные участки с кадастровыми номерами 54:19:112001:7885, 54:19:112001:7608 и 54:19:112001:9344 подлежат передаче для осуществления инженерного обустройства микрорайонов «Северный» и «Центральный».

Как сообщает замглавы, участок, предназначенный под станцию водоподготовки, уже передан в бессрочное пользование МКУ «УК ЕЗ ЖКХС». Согласно проектной документации на нем будут расположены «Водозаборные сооружения производительностью 1200 куб.м./сутки…» для очистки и подачи воды в водопроводную сеть поселка. Это  станция водоподготовки, совмещенная с насосной станцией, резервуары чистой воды с утепленными камерами переподключения, сооружения по очистке осадка и блочно-модульная котельная.

Принципы предоставления земли льготникам предлагают скорректировать

 В то же время еще при согласовании передачи депутаты предупреждали, что данные участки должны быть использованы только по назначению. Некоторые расхождения в документах пока вызывают вопросы. Речь идет об участках под развитие дорожной инфраструктуры: в распоряжении губернатора о передаче в районную собственность указано, что они передаются «под сельскохозяйственное производство». В районной администрации заявили о том, что намерены изменить их статус.

— В соответствии с планом существует установленная законом необходимость изменения правового режима данных земельных участков, говорит замглавы района.  При изменении вида разрешенного использования или категории участков кадастровая стоимость будет изменена в соответствии со средним уровнем кадастровой стоимости земель соответствующей категории, устанавливаемой нормативно-правовым актом департамента имущественных и земельных отношений Новосибирской области.

Вопрос несоответствия назначения участков в распоряжении о передаче и их фактического назначения заинтересовал и некоторых собеседников издания.

— Нужно выяснить, насколько это не противоречит законодательству,  сообщили редакции в приемной депутата заксобрания, председателя комитета по АПК Олега Подоймы.

Более категорично в комментарии изданию высказался президент Новосибирской региональной общественной организации «Сибирский правовой центр защиты прав потребителей» Евгений Митрофанов.

 Налицо признаки нецелевого использования,  говорит Митрофанов.  Предполагаю, что здесь может быть заинтересован тот, кто будет на этой земле создавать объекты. Это решение, скорее всего, принято в интересах конкретного юрлица. Безусловно, в связи с этим меняется и стоимость самих участков.

Собеседник издания, по его словам, намерен направить запросы в органы власти района и области, чтобы проследить судьбу указанных участков.

Микрорайоны поселка Садовый — «Северный» и «Центральный» — образованы в 2011-2013 годах, расположены недалеко от Калининского района Новосибирска. Согласно генплану в микрорайонах выделена территория для общеобразовательной школы, детских садов, медицинского учреждения, общественно-деловой и коммерческой застройки, объектов водоснабжения и озеленения общего пользования.Льготникам в районе поселка Садовый были представлены 855 участков, из них 709 — многодетным семьям.

На строительство объектов водоснабжения в областном бюджете предусмотрены 121,6 млн рублей. За счет субсидии также планируется сделать освещение улиц.

Фото с сайта http://poselok54.ru

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