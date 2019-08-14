Поселок Садовый получит участки под инфраструктуру

Новосибирская область передает в собственность Новосибирскому сельскому району в безвозмездное пользование три земельных участка общей площадью 522,9 тысячи кв. м. Об этом говорится в распоряжении губернатора Андрея Травникова №262-рп от 16.07.2019.

— В соответствии со статьей 19 Земельного кодекса Российской Федерации, закона Новосибирской области «Об отдельных вопросах регулирования земельных отношений на территории Новосибирской области», с учетом предложения администрации Новосибирского района, по согласованию с заксобранием области: передать безвозмездно в муниципальную собственность Новосибирского района находящиеся в государственной собственности Новосибирской области земельные участки, — говорится в тексте распоряжения.

Участки, о которых идет речь, находятся на территории Станционного сельсовета и предполагаются для строительства дорог и станции водоподготовки в поселке Садовый. Напомним, что в 2011 году земельные участки в Садовом были предоставлены льготникам под строительство жилья, без необходимой инфраструктуры. В 2019 году региональный парламент принял решение о передаче земельных участков — 50 га — под сооружение инфраструктурных объектов из областной собственности в районную. Эти планы подтверждают и в администрации Новосибирского района.

— План мероприятий «Инфраструктурное обустройство микрорайонов «Северный» и «Центральный» поселка Садовый» предусматривает развитие водо- и газоснабжения и водотведения, а также дорожных сетей на территории микрорайонов, — сообщает редакции замглавы района Денис Рудаков. — Земельные участки с кадастровыми номерами 54:19:112001:7885, 54:19:112001:7608 и 54:19:112001:9344 подлежат передаче для осуществления инженерного обустройства микрорайонов «Северный» и «Центральный».

Как сообщает замглавы, участок, предназначенный под станцию водоподготовки, уже передан в бессрочное пользование МКУ «УК ЕЗ ЖКХС». Согласно проектной документации на нем будут расположены «Водозаборные сооружения производительностью 1200 куб.м./сутки…» для очистки и подачи воды в водопроводную сеть поселка. Это станция водоподготовки, совмещенная с насосной станцией, резервуары чистой воды с утепленными камерами переподключения, сооружения по очистке осадка и блочно-модульная котельная.

— В соответствии с планом существует установленная законом необходимость изменения правового режима данных земельных участков, —говорит замглавы района. — При изменении вида разрешенного использования или категории участков кадастровая стоимость будет изменена в соответствии со средним уровнем кадастровой стоимости земель соответствующей категории, устанавливаемой нормативно-правовым актом департамента имущественных и земельных отношений Новосибирской области.

В то же время еще при согласовании передачи депутаты предупреждали, что данные участки должны быть использованы только по назначению. Некоторые расхождения в документах пока вызывают вопросы. Речь идет об участках под развитие дорожной инфраструктуры: в распоряжении губернатора о передаче в районную собственность указано, что они передаются «под сельскохозяйственное производство». В районной администрации заявили о том, что намерены изменить их статус.

Вопрос несоответствия назначения участков в распоряжении о передаче и их фактического назначения заинтересовал и некоторых собеседников издания.

— Нужно выяснить, насколько это не противоречит законодательству, — сообщили редакции в приемной депутата заксобрания, председателя комитета по АПК Олега Подоймы.

Более категорично в комментарии изданию высказался президент Новосибирской региональной общественной организации «Сибирский правовой центр защиты прав потребителей» Евгений Митрофанов.

— Налицо признаки нецелевого использования, — говорит Митрофанов. — Предполагаю, что здесь может быть заинтересован тот, кто будет на этой земле создавать объекты. Это решение, скорее всего, принято в интересах конкретного юрлица. Безусловно, в связи с этим меняется и стоимость самих участков.

Собеседник издания, по его словам, намерен направить запросы в органы власти района и области, чтобы проследить судьбу указанных участков.

Микрорайоны поселка Садовый — «Северный» и «Центральный» — образованы в 2011-2013 годах, расположены недалеко от Калининского района Новосибирска. Согласно генплану в микрорайонах выделена территория для общеобразовательной школы, детских садов, медицинского учреждения, общественно-деловой и коммерческой застройки, объектов водоснабжения и озеленения общего пользования.Льготникам в районе поселка Садовый были представлены 855 участков, из них 709 — многодетным семьям.

На строительство объектов водоснабжения в областном бюджете предусмотрены 121,6 млн рублей. За счет субсидии также планируется сделать освещение улиц.

Фото с сайта http://poselok54.ru